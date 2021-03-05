捷運哪站「轉車動線最差」？乘客答案一面倒：根本悲劇
編輯中心/綜合報導
2021-03-05 21:20:23
台北捷運近年來發展迅速，因其快速、方便的特點，吸引相當多市民搭乘其來移動。不過，就有網友指出，自己搭捷運第一次從文湖線轉乘到松山線，發現花費時間相當久，這就讓他好奇提問「台北捷運哪一站動線最差？」對此，就引來不少乘客紛紛曝光心目中的答案。
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己第一次從文湖線轉乘到松山線時，發現走路花費時間十分久，「但是轉車走最久的莫過於新宿站」。這就讓他好奇提問「動線好還ok，但是動線差的話會走到很生氣，有沒有台北捷運哪一站動線最差？」問題一曝光，就引來不少網友分享答案，「南京復興絕對是最差！」、「就是北車，沒第二站了」、「松江南京...很無言」、「景安！換線要爬4層樓」、「南港展覽館轉文湖」、「文湖線轉乘整組都很廢」、「中永和的站自己選」、「板橋，轉車要走10分鐘的神設計」。其中「環狀線板橋站、新埔民生站」都被許多人點名，直言「板橋環狀線，走到懷疑人生」、「環狀線，要走真遠」、「環狀線轉乘廢到笑，還要走到大馬路，推其他線的都別搞笑了，至少其他線不用出站」、「南京復興絕對不是最差，你去新埔轉環狀線看看」、「絕對是環狀線，轉車要先走五分鐘以上」、「環狀線幾乎都是悲劇」。事實上，據《聯合新聞網》報導，新北市政府捷運工程局局長李政安就曾針對環狀線轉乘問題回應，表示環狀線新北產業園區站、板橋站的中長程客運站都在規畫興建中，2022年安坑輕軌、2025年萬大中和線建成後，也將與環狀線相連接，完成後就能提供更便捷的轉乘。（編輯：陳雅雲）