沒投履歷「人資突邀面試」！男一查沒缺人 網愣：要低調
編輯中心/綜合報導
2021-03-05 22:02:58
不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，面試時所展現的態度也是抉擇重要關鍵。不過，就有一名網友指出，友人近期接到某公司人資的面試邀約，但一查官網徵才資訊發現根本沒有相關職缺，讓他不解提問「這是什麼操作？」對此，就引來許多內行人解答真相。
原PO於PTT上發文，表示近期有某公司的人資聯絡友人，對方解釋因友人的經歷很適合公司內某職缺，因此想徵求友人的履歷。但友人事後到官網進行查詢，卻發現沒有相關職缺消息。這就讓原PO好奇提問，「想問問看版上HR或前輩有沒有人知道這是什麼操作？還是說某些比較低調的缺都是先問人，官網才會開？」。原PO也在留言區補充，雙方是透過商務社群平台聯絡。 問題一曝光，就引來許多網友解答真相，「找不到人，才會開出來海選啊！有開始就預設的人先問看看啊」、「不想海選啊」、「有的話就沒差啦，有時候只是還沒放上去」、「爽缺，低調」、「這是好事啦。你放心」、「那就是關係網，等職缺出來都慢了，蠢什麼」。此外，也有行家專業解釋，「官網開缺上線會有時間差，如果資料庫有履歷，內部有推薦，商務社群平台上適合的，很多會先聯絡，不過缺最後都是會上線啦！」（編輯：陳雅雲）