NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

沒投履歷「人資突邀面試」！男一查沒缺人　網愣：要低調

編輯中心/綜合報導

2021-03-05 22:02:58

▲女網友面試問「生理假」，被面試官笑，讓她氣得責怪男友。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲一名網友指出，近期友人接到某公司人資的面試邀約，但一查官網的徵才資訊卻發現沒有相關職缺。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay ）
不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，面試時所展現的態度也是抉擇重要關鍵。不過，就有一名網友指出，友人近期接到某公司人資的面試邀約，但一查官網徵才資訊發現根本沒有相關職缺，讓他不解提問「這是什麼操作？」對此，就引來許多內行人解答真相。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於PTT上發文，表示近期有某公司的人資聯絡友人，對方解釋因友人的經歷很適合公司內某職缺，因此想徵求友人的履歷。但友人事後到官網進行查詢，卻發現沒有相關職缺消息。這就讓原PO好奇提問，「想問問看版上HR或前輩有沒有人知道這是什麼操作？還是說某些比較低調的缺都是先問人，官網才會開？」。原PO也在留言區補充，雙方是透過商務社群平台聯絡。  
▲原PO指出，友人近期被人資打電話邀約去面試，但查詢公司官網卻發現該職位根本沒有缺。（圖／翻攝PTT）
▲原PO指出，友人近期被人資打電話邀約去面試，但查詢公司官網卻發現該職位根本沒有缺。（圖／翻攝PTT）
問題一曝光，就引來許多網友解答真相，「找不到人，才會開出來海選啊！有開始就預設的人先問看看啊」、「不想海選啊」、「有的話就沒差啦，有時候只是還沒放上去」、「爽缺，低調」、「這是好事啦。你放心」、「那就是關係網，等職缺出來都慢了，蠢什麼」。
此外，也有行家專業解釋，「官網開缺上線會有時間差，如果資料庫有履歷，內部有推薦，商務社群平台上適合的，很多會先聯絡，不過缺最後都是會上線啦！」（編輯：陳雅雲）
關鍵字

NOW民調中心

您通常會因爲什麼原因而購買滴雞精?

您通常會因爲什麼原因而購買滴雞精?

繼續作答
大家庭出遊時會選擇的交通工具？

大家庭出遊時會選擇的交通工具？

繼續作答
請問您認為喝【高粱】酒都是長輩居多?

請問您認為喝【高粱】酒都是長輩居多?

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

您會支持愷樂（蝴蝶姊姊）也復出嗎？

會，支持
不會，不支持
9.37%90.63%
2021-03-03-2021-03-09
即時
推薦閱讀