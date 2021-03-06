面試時預期薪資怎麼開？過來人曝「暗黑陷阱」：我也遇過
編輯中心/綜合報導
2021-03-06 11:22:03
「面試」是找工作必經的過程，大多人會在面試時努力讓面試官留下好印象，而公司的待遇、福利和薪資，也是面試者最關心的重點之一。對此，就有網友在PTT提到，面試時的「預期薪資怎麼開？」
一位網友表示「談薪水這事我吃過虧，簡單分享一下經驗，其他眉角先略過，只講談薪水的玄機」。首先，第一個重要原則：絕不透露自己的前份或現職工作薪水，除非有特殊狀況。不論到場面試和填寫資料都一樣，對方要求一定要寫的話，可以回應面試再談待遇，或是直接寫0。該網友強調，通常面試的時候，對方應會透露公司制度上是發幾個月的獎金，例如 「我們平均發3個月，而且表現最好情況下，最多發到7個月獎金」，這是一個重要的線索，因為人資到時候砍薪水，會故意問你「最低可接受多少年薪？」人資唯一的經典招式就是厚臉皮問你前一份工作薪水多少，「若你的心不夠堅強，就害怕地提了一個保守的數字，例如70萬好了，那麼接下來聘書上面的月薪就會是70萬除以19個月＝3.68萬，而不是5.83萬，懂嗎？被騙下來，這薪水搞不好比前一份還低」。此外，他也提到人資算完薪水後，很可能會打電話透露核薪多少，這時候聘書是還沒發下來的，若發現數字不對勁的話，請在電話中提出，還有機會提高薪水，除非你太不重要，公司就直接發聘書給你，不在乎你要不要接受這已寫死的薪水。然而影響薪資和錄取的因素不少，面試者一開始就要做好準備，包括自信問題，以及對自己的專業能力和值錢程度的了解，若這兩個問題能充分搞定，自然能夠推斷出要談多少預期薪資。貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「年薪70，會有人接受月薪38K？」「還真的有人覺得賺年終就好了，本薪不高沒關係」、「推，我也是這樣被除完發現薪水好低」、「其實大一點的公司都有辦法評估你的薪水，你遇到亂核薪的反而才是可怕」。（編輯：賴詠璿）