國中弟搭末班捷運吐了！乘客「1舉動」暖哭全場：有洋蔥

台灣民眾貼心的舉動總會讓人感到格外溫暖！一名女網友昨日搭乘捷運末班車時，遇見身體不適的國中生弟弟，當他就座閉眼休息不久，竟不小心在車廂內嘔吐，周圍的乘客見狀不僅沒有「科技冷漠」，反而紛紛遞上紙袋、衛生紙上前協助。感人的畫面讓原PO不禁直呼「感謝捷運上的板橋人，在需要幫助的時候伸出援手！」。

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該名女網友昨（5）日在臉書社團《我是板橋人》分享搭乘捷運板南線末班車的經歷，當天一名國中弟穿著制服從台北車站上車，原以為他只是太累才會神情痛苦地閉眼休息，結果沒過幾分鐘後對方卻止不住不適感嘔吐，就連口罩上全是嘔吐物。

▲國中弟在捷運末班車上嘔吐，身旁乘客立刻上前關係、協助。（圖／翻攝自臉書社團《我是板橋人》）

原PO表示，當時她還沒意會過來發生什麼事，隔壁大叔就衝上前遞出衛生紙給弟弟，接著更有其他乘客上前拿出口罩、衛生紙或紙袋，幫忙國中弟清理，而他也相當負責的忍著身體不適將地板的嘔吐物擦乾淨，隨後和原PO在同一站下車。女網友表示當時她也上前攙扶這名虛弱的男孩，雖然事後有關心對方的身體狀況，但男孩只是微笑表示沒關係便離開捷運站了。

對於這次經歷，原PO感動形容「雖然捷運上的規矩有點冰冷，但是我們的關心一直都很溫熱」，看到台灣人熱心協助的模樣她也相當動容，「望著孩子離開的背影，心裡默默祈禱，希望他能平安到家，有關愛他的家庭等待他」。貼文曝光不少網友紛紛大讚民眾的愛心「希望孩子沒事。讀書讀到這麼晚。還好台灣人有情」、「這文太洋蔥，瞬間流眼淚」、「人間處處有溫情」。（編輯：楊智傑）