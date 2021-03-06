不想努力了？翁拄拐杖行乞遭起底「名下有房」 網全傻眼
編輯中心/綜合報導
2021-03-06 23:08:45
這年頭不想努力的人越來越多，除了去找阿姨，上街行乞竟也能躋身有房階級？中國大陸鄭州就有一位白髮老翁，整日拄著拐杖在街上行乞，衣服上寫著密密麻麻的個人心酸血淚，脖子上還掛著看板寫滿求助字眼，讓人看了不禁心生不忍。但結果老翁卻遭起底，名下根本有錢有房，當乞丐只是為了賺錢。
據《網易新聞》報導，近日一段影片在中國大陸引發熱議，有男子拍到這位狀似可憐的老翁在銀行存款，男子發現老翁一次存了5000塊人民幣，約22500元新台幣，讓男子驚呼原來老翁這麼有錢。而後來當地媒體深入追蹤，才知道這位老翁因為行乞方式非常戲劇化，其實小有名氣。他白髮飄飄不良於行，總是穿著寫滿文字的衣服，常年穿梭在馬路上。還會主動幫路過的車子擦拭，車主往往不好意思就隨手給老翁一些零錢。但其實許多當地人都知道，老翁根本不是窮人。銀行行員也不諱言，老翁是銀行的老客戶了。戶頭約有20萬人民幣的積蓄，來存錢時也不會換裝打扮，依然是行乞裝扮來處理業務。而當地警方介入調查後更發現，老翁名下有一棟4間房的房產，有兒有女，兒女都有正當職業，且兒子也有買房，可說是一家小康。但老翁就是單純想要在城市裡靠行乞賺錢，所以才利用自己身有殘疾、不良於行的模樣，博取民眾同情心。如今這位老翁因為涉嫌詐欺已遭拘留調查。網友則紛紛笑稱，「果然行行出狀元」、「憑實力乞討，沒毛病」、「乞討也是專業的，不行你去試試看能不能乞討到買房」、「這年頭，乞丐都比我富有」。（編輯：倪浩軒）