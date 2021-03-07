曬內褲一動作！租屋妹嚇哭「比穿好幾天臭」 內行揭解法
編輯中心/綜合報導
2021-03-07 18:23:32
近期鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣較為濕涼。然而，就有一名女網友指出，自己在租屋處將內褲洗好後，就將其晾在室內，沒想到衣物卻散發臭味，讓她嚇壞直喊「居然比穿好幾天的內褲還臭！」對此，就引來許多內行人提供解方。
原PO於PTT上發文，表示自己將內褲洗好後曬在房間內，但她就崩潰直呼「居然比穿好幾天的內褲還臭！」這樣的情況讓她深受其擾，因此好奇詢問「大家都怎麼解決這個問題呢？」問題一曝光，就引來許多網友嚇壞留言，「我隔著螢幕都聞到了」、「有的內褲超級容易臭，你也可以考慮換個牌子的內褲看看」、「等等，你怎知道穿好幾天的內褲多臭？」、「嘔嘔嘔...」、「你穿過好幾天嗎，不然你怎麼知道味道」、「細菌繁殖當然臭」。其中就有網友建議利用除濕機、開電風扇增加通風，或是直接拿到烘乾機烘乾等方法，「有除濕機的話開除濕機，或開窗戶」、「通風問題？晾在室內的衣服，通常我下面會開除濕機或者旁邊擺電風扇吹就沒這問題，你可以試試」、「直接拿去投幣式洗衣，用烘乾機烘就好」。甚至有內行人提醒，內衣褲晾在室內一定要記得先脫水、擰乾，以免滋生細菌，直言「洗好一定要脫水，不然很容易臭～洗衣精量要捨得用」、「可能脫水不夠又晾在室內環境不夠乾，濕掉的衣服發臭會超臭的...」、「洗完要晾在室內的話，一定要脫乾擰乾才晾」。（編輯：陳雅雲）