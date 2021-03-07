NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

曬內褲一動作！租屋妹嚇哭「比穿好幾天臭」　內行揭解法

編輯中心/綜合報導

2021-03-07 18:23:32

內褲
▲有名女網友，將貼身內褲清洗完後，晾在室內曬乾，卻發現味道比「穿好幾天」還臭！（示意圖／取自Unsplash）
近期鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣較為濕涼。然而，就有一名女網友指出，自己在租屋處將內褲洗好後，就將其晾在室內，沒想到衣物卻散發臭味，讓她嚇壞直喊「居然比穿好幾天的內褲還臭！」對此，就引來許多內行人提供解方。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於PTT上發文，表示自己將內褲洗好後曬在房間內，但她就崩潰直呼「居然比穿好幾天的內褲還臭！」這樣的情況讓她深受其擾，因此好奇詢問「大家都怎麼解決這個問題呢？」
▲原PO指出，將內褲曬在室內，味道卻比穿好幾天還臭！（圖／翻攝PTT）
▲原PO指出，將內褲曬在室內，味道卻比穿好幾天還臭！（圖／翻攝PTT）
問題一曝光，就引來許多網友嚇壞留言，「我隔著螢幕都聞到了」、「有的內褲超級容易臭，你也可以考慮換個牌子的內褲看看」、「等等，你怎知道穿好幾天的內褲多臭？」、「嘔嘔嘔...」、「你穿過好幾天嗎，不然你怎麼知道味道」、「細菌繁殖當然臭」。
其中就有網友建議利用除濕機、開電風扇增加通風，或是直接拿到烘乾機烘乾等方法，「有除濕機的話開除濕機，或開窗戶」、「通風問題？晾在室內的衣服，通常我下面會開除濕機或者旁邊擺電風扇吹就沒這問題，你可以試試」、「直接拿去投幣式洗衣，用烘乾機烘就好」。
甚至有內行人提醒，內衣褲晾在室內一定要記得先脫水、擰乾，以免滋生細菌，直言「洗好一定要脫水，不然很容易臭～洗衣精量要捨得用」、「可能脫水不夠又晾在室內環境不夠乾，濕掉的衣服發臭會超臭的...」、「洗完要晾在室內的話，一定要脫乾擰乾才晾」。（編輯：陳雅雲）
關鍵字

NOW民調中心

請問您認為喝【高粱】酒都是長輩居多?

請問您認為喝【高粱】酒都是長輩居多?

繼續作答
大家庭出遊時會選擇的交通工具？

大家庭出遊時會選擇的交通工具？

繼續作答
對於兩人傳出婚變，您比較相信哪一方？

對於兩人傳出婚變，您比較相信哪一方？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

您會支持愷樂（蝴蝶姊姊）也復出嗎？

會，支持
不會，不支持
11.98%88.02%
2021-03-03-2021-03-09
即時
推薦閱讀