爽搭高鐵卻聞臭味！男一抬頭臉綠 乘客愣：起雞皮疙瘩了
編輯中心/綜合報導
2021-03-07 21:51:12
高鐵因快速的特性，現在成為不少人南北往來的大眾交通工具，尤其連假期間，返鄉車票常常一開賣就是秒殺。不過，就有一名網友回憶起2019年搭乘高鐵時，一上車就瘋狂聞到異味，甚至低頭確認是否從鞋子散發出來的。但等到臭味來源曝光後，就讓他十分崩潰直喊「這是什麼意思啊！」。
原PO於《Dcard》上發文，表示自己回憶起2019年某次搭乘高鐵時的遭遇，他透露本身喜愛籃球這類運動，但也導致球鞋有時會飄有一些異味。然而，某天他趕搭高鐵回雲林時，上車一坐下就發現有股潮濕、不太好聞的味道，「身為一個非常有自覺的紳士，我內心開始產生懷疑：『該不會是我的腳吧！？』」害怕自己是散發臭味的源頭，原PO趁著身旁無人時，低下頭確認一番，最後甚至直接脫下鞋子，將頭埋進鞋內狂聞，才確認異味並非是自己散發的。但尷尬的是，等他抬起頭來，剛剛的行為卻被一名打算要坐在他身旁的阿姨撞見。「你以為這是最讓我驚訝的了嗎？」原PO驚訝指出，讓他更震驚的是，等到他抬起頭後，發現前方女乘客直接將一頭秀髮掛在椅背上，這時才讓原PO理解，女乘客的頭髮就是異味來源，讓他無奈直喊「前面的小姐妳這是什麼意思啊」、「我⋯可能要請你先跟我的腳道歉，然後來幫我跟旁邊的我阿姨解釋一下我不是怪人⋯⋯⋯⋯」。貼文一曝光，隨即引來許多網友熱議，「邊笑邊起雞皮疙瘩」、「隔著螢幕都有味道了，然後忍不住聞了一下自己的腳腳」、「笑死，聞腳怪人是你」、「高鐵很多怪人」、「什麼樣的頭髮可以跟腳味一樣」、「能跟鞋子的味道搞混也太噁」、「臭到自己都不敢聞，放在後面禍害後面的人」、「頭的味道真的會那麼重喔？我以為女生的頭都是香的」。（編輯：陳雅雲）