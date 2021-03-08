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台鐵薪水不高一堆人想考？「殘酷理由」曝光：台灣超悲哀

編輯中心/綜合報導

2021-03-08 11:38:00

▲鐵路特考每年報考人數也是相當多。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲鐵路特考每年報考人數也是相當多。（示意圖／NOWnews資料照片）
每個人在求職時，如果不知道自己的志向在哪時，就會去報考公務人員或是參加不同的考試來求職，例如鐵路特考等等，近日，就有網友討論「台鐵薪水明明就不高，為何一堆人要考」？沒想到貼文引發熱議後，意外抖出「台灣悲哀」。
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原PO在PTT貼文指出「去網路上面查，很多身邊的親友都說，大部分台鐵薪水不多雜事也很多，一天到晚出事情也很常加班等等，可是台鐵每年報名報考人數還是超級多，到底為什麼？有八卦嗎？」
▲網友不解為何台鐵薪水不高，卻有這麼多人搶著報考。（示意圖／翻攝自《pexels》
▲網友不解為何台鐵薪水不高，卻有這麼多人搶著報考。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
貼文一出，網友紛紛回應「比起一般慣老闆公司還是虐爆啦」、「國營有保障，但薪水頂多買得起800萬到1500萬的房子」、「當然是因為有保障有福利啊」、「就算爛但是穩定啊，外面爛工作到處都是」、「外面比台鐵爛的公司一堆，台灣完全不意外」、「笑死人家考進去34K起跳，你台北還在領28K的好意思說人家？」、「穩定到不行，你其他公司說裁員就裁員呢」、「34K屌打一堆上班族，台灣人低薪真的超哀悲」。
事實上，根據公職王官網介紹，鐵路特高分為「佐級」、「員級」以及「高員級」，其平均薪資福利分別落在34K、36K以及44K，另外還有生育補助、子女教育補助、結婚補助以及喪禮補助等等，雖然說薪水並非頂尖，但具有「穩定」的特性，起薪也確實贏過不少現今的上班族。（編輯：張嘉哲）
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