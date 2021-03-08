網齊喊「拜託老天下雨」！真實理由曝 眾人嚇壞：危險了
編輯中心/綜合報導
2021-03-08 15:53:49
最近北台灣因為受到鋒面通過影響，天氣屬於比較濕涼的狀況，但對於不少上班騎車的人來說紛紛哭喊「不要再下了」。近日，就有網友表示下雨真的會讓人很心煩，沒想到突然有一票網友湧入狂求「老天下雨」，其原因曝光後，讓不少人感到震驚。
原PO在「爆怨公社」貼文指出「不要再下雨了.....下到很煩躁」沒想到原本只是想抒發心情，短短幾字卻引來不少網友留言「要下！快點下」、「拜託下雨啊」、「南部拜託下雨」、「每天都出太陽還真的有時候會羨慕人家下雨」、「不下的話更慘...拜託快下吧」、「求求老天快下雨」。另外，也有不少人表示「南部水庫都要見底了，快下吧」、「挪一點到台中吧，水庫真的要見底了」、「再這樣下去台灣要缺水啦」、「台南水庫幾乎要全乾了」、「現在缺水啊，沒水大家都要準備渴死了，你也沒有水也活不下去了」、「大家不知道要缺水了嗎...南部熱得要命」、「沒水限水更麻煩阿，中南部快下吧」、「有多少行業要用水...中南部再不下真的要危險了」。事實上，根據水利署官網顯示，儘管日前鋒面為北部帶來降雨，但難以為水庫解渴，更別說因為去年台灣首次豐水期沒有颱風，導致中南部水情現在更是告急，據資料顯示，目前北部翡翠水庫蓄水率達88.1%，石門水率蓄水率為49.1%，中南部的曾文水庫、鯉魚潭水庫等，存量皆未達2成，德基水庫蓄水率僅10.1%，曾文水庫蓄水率也只有15.2%。至於南部為何都不下雨，氣象局長鄭明典則在臉書貼文寫道「長長的副熱帶高壓帶很容易認，在台灣南方有個區域高壓中心，台灣南部被高氣壓壓著，大氣相對穩定，所以才不容易有明顯降雨！中南部山區是主要水庫的集水區，氣候上就是要等到梅雨季才會有顯著降水，不來則已，一來驚人」。（編輯：張嘉哲）