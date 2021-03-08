平價美食狂漲！他驚「紅豆餅80元」　網曝經驗：還很難吃

許多人常會感嘆薪水調漲幅度跟不上物價上漲的速度，尤其又以住在都市的民眾更加有感，對此，就有一名網友發文，表示近年來有很多平價美食翻漲，其中「紅豆餅」更是漲到80塊，讓他不禁直呼「難以相信」，貼文一出，引起熱議。

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該名網友在PTT以「平價美食翻漲」為題發文，表示他所謂的平價美食是指豆花、紅豆餅這類點心產品，而他對於像是「豆花」的內心價值約為30-35元，可現今已翻漲為65-90元；而「紅豆餅」在他的內心價值為10-15元，如今價格卻已經翻漲至45-80元。

另外像是「飲料果汁類」在原PO心中的內心價格約為30-45元，現今也翻漲至55-95元，他不禁感嘆「這些金字塔價格，市場上接受度似乎也挺高的，每次經過都大排長龍。很好奇這類消費者，吃完都不會有不飽的感覺嗎」，另外，他也補充「內心價格」就是他自己心中認定的價錢，並表示「以上價錢皆為台北。紅豆餅某連鎖的就是這麼貴，豆花算是有幾家分店，我經過每一家分店都大排」。

▲有網友對於「平價美食」的漲幅感到難以相信，像是豆花、紅豆餅、飲料果汁類等。（示意圖／翻攝自PhotoAC）

不過，也有網友緩頰，認為像是「紅豆餅」還是有便宜價格的，「南部還是有便宜好吃的」、「高雄紅豆餅25呀，高雄豆花35左右」、「台北紅豆餅賣十塊錢，店家去賣腎都賠不完」、「師大夜市紅豆餅20元，你是在哪買到80元紅豆餅」、「士林站附近就有30一碗的豆花啊，台北也是有便宜的好嗎」、「有的車輪餅做比較厚吧？但我比較喜歡薄脆的」、「紅豆餅浮誇了，其他兩個滿常見的，路邊攤紅豆餅還是很多15元的，前陣子才在景美買過」、「飲料才是驚人的變化啊」。（編輯：郭佩蓉）