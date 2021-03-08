4星座3月財運旺！第2名爽加薪領獎金　投資還有望高回報

進入3月，本月你的財運將會如何發展呢？別忘了3/14（農曆二月初二）是福德正神誕辰，也是龍抬頭，想求財、補財庫的你，絕不能錯過這一天！塔羅牌艾菲爾老師就在微信官方帳號分享了，3月財運最旺的「4個星座」，老師也提醒，請同時參考太陽、上升星座，快揪家人朋友一起來看。

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▲塔羅牌艾菲爾老師在微信官方帳號分享了3月財運最旺的「4個星座」，第2名爽加薪領獎金，投資還有望獲利。（示意圖／取自 pixabay ）

× ▲塔羅牌艾菲爾老師在微信官方帳號分享了3月財運最旺的「4個星座」，第2名爽加薪領獎金，投資還有望獲利。（示意圖／取自 pixabay ）

陽曆3月，天秤的心情是愉悅放鬆，事業上也衝勁十足，很能喜獲領導的賞識而加薪。在工作上一直很有想法的你，今年開始在工作、組織、企劃能力方面更加進步了，很順利就替公司招來許多客戶、合作夥伴，公司高層也會特別注意到你的亮眼表現，而為你升職加薪。且你的好成績每個人都看在眼裡，更替你帶來貴人，可留意3/21「金星」進入你的合作宮位後後，會有很好的合作夥伴、客戶找上門，可奠定你接下來一整年的事業基礎。



第三名、天蠍座

這個月天蠍的「偏財宮」有「金星」照拂，你將有天降橫財的好運氣！生活中的花費也都是基本的吃喝開銷，並不會有大筆的支出。建議你3月可在運氣特別好的時候買些彩券，你抽獎中獎的機會非常高，也很容易就莫名獲得一些小錢財。而工作方面，若你能穩定踏實向上發展，就有望得到提拔，正財自然也跟著興旺起來；特別是學習當個領導者，或者朝部門主管的目標邁進，這些都能替你招來更加豐厚的薪資。

第二名、雙子座

本月雙子的「事業宮」有「金星」閃耀，你賺錢比過往更佳輕鬆，錢來得快，也來得容易，面對工作發展也變得更加積極，你可以在職場上多擴展自己的交際圈，這能為你帶來更強的工作機會與薪資。特別是加薪、獎金的部分一定不會讓你失望，可能是領導欣賞你的工作能力，而替你升職加薪，或時不時給你多加一點獎金當做鼓勵。而有做投資的雙子，可短線投資求取高額回報，是利守也利攻的一個月。

第一名、水瓶座

陽曆3月，吉星「金星」在你的「財帛宮」加持守護，水瓶的正財、偏財同時大旺，收入直線上漲，看著帳戶餘額不斷變多，真的讓你開心到飛起，請千萬別錯過！特別是3/16代表商業的「水星」也順行進入你的財帛宮，這對於從商的水瓶最是有利，你在與客戶、合作夥伴洽談生意時都是異常順利，案子一件件地通過完成，令你神清氣爽。創業的水瓶，建議你不要單打獨鬥，請多與團隊合作，因為團結力量大，這樣的話你自己也能更加輕鬆、游刃有餘。（編輯：郭佩蓉）

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