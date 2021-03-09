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房市／台中肉品市場將轉型　區域有望補漲

生活中心/綜合報導

2021-03-09 18:30:00

台中肉品市場
▲台中肉品市場將轉型活化為複合式商場。（圖／取自台中市府官網）
位於台中市北區的肉品市場長年肩負屠宰業務，周邊難免散發異味，成區域房市抗性，不過，市府宣布屠宰線將在年底前全部除役，市場也會轉型活化為複合式商場。在地房仲指出，原本市場周邊500公尺內都會聞到異味，使當地成交行情偏低，但自轉型的消息確定後，去年底已開始觀察到預期心理使然，買方購屋意願提高，未來房價有望出現補漲。
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台中市府說明，肉品市場營運超過40年，周邊區域從農業區變成住宅區，因此有推動轉型活化的必要。原5條屠宰線，陸續從去年底至今（110）年除役，使屠宰、拍賣業務走入歷史，未來將只保留批發與零售，並轉型為複合式商場，兼具餐飲、觀光等需求，周邊也會規劃公園與社會住宅，展現轉型後新風貌。
信義房屋興進園道店店長方治勝指出，肉品市場是當地嫌惡設施，主要是因屠宰業務使市場周邊約500公尺範圍內，都會聞到異味，不僅買方購屋意願較低，當地主力產品中古透天、屋齡25至30年左右華廈，成交行情也都比同區段低。
舉例來說，肉品市場坐落在東光路、興進路，附近的中古華廈，目前成交均價僅約13至15萬元左右，但同樣興進路門牌上，因也有興進園道，居住環境舒適，園道周邊10年左右中古大樓單價約26至28萬，屋齡5年內更可上看3字頭。
因此，雖興進園道與肉品市場周邊的主力產品屋齡、類型並不完全相同，但因行情的確頗有落差，方治勝認為，將來嫌惡設施消除後，肉品市場一帶的透天和華廈，價格應會有補漲效果；此外，可預期買方購屋的意願也會提高，因為據他觀察，在預期心理使然下，去年底市場轉型消息愈加確定後，已有一些買方開始願意進場。
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