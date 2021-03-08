面試慘遇「人資全一個樣」秒臉綠！網揭殘酷真相：期待啥
編輯中心/綜合報導
2021-03-08 21:17:49
不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，面試時所展現的態度也是抉擇重要關鍵。不過，就有一名網友指出，自己面試時遇到人資都是「一個樣」，讓他不滿發問「台灣有專業的HR嗎？」對此，就有網友解釋背後殘酷真相。
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己遇過的人資好像都是一個樣，「隨便找人來面試，語氣就是一副『我面試你，所以我比你強。』的跩樣，想辦法砍薪水，問一堆自以為很懂的人格分析問題」，這就讓他不滿發問「到底台灣HR有沒有專業一點的啊？」問題一曝光，就引來網友討論，「有啊，但都在外商或是大型企業，你面中小企業就是等著被砍薪」、「你是不是剛被人資做業績？」、「沒有，跟新加坡的hr面試過後的感想」、「你太菜吧」、「往好處想，馬上知道這家公司水準在哪」、「HR本身薪水就低了，是期待什麼專業」。甚至就有人戳破背後殘酷主因，直言「砍價是他的工作，分析他也只是按照公司買的SOP...要怪就怪他老闆..他老闆說每人都預算無上限就不用砍了」、「專業砍價，台灣老闆就只在乎這個啊～不然呢？」。不過，亦有鄉民平反認為「他可以砍價你可以抬價阿！HR當然是以公司為主」、「專業HR叫做獵頭，沒人在跟你等履歷都主動找人」、「專業肯定有，不過專門找人才的」。（編輯：陳雅雲）