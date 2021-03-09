Pan出現對手？爆乳鋼琴YouTuber「新片曝光」 網全愣了
編輯中心/綜合報導
2021-03-09 13:11:22
擁有211萬訂閱的高人氣台灣女YouTuber「Pan Piano」，因身材姣好、琴技高超受到矚目，卻一直都沒有露臉，神祕感十足。不過，近日就有網友在PTT八卦版提到，神祕兮兮的Pan Piano似乎出現競爭對手，並分享日本一位同性質的女YouTuber，影片曝光立刻引發全場熱議。
原PO以「超越Pan的人出現了嗎？」為題，貼文提到剛剛無意間看到的日本女YouTuber「うためんま（utamenma）」，目前訂閱數一萬多人，也是和Pan Piano相同性質，以不露臉彈奏鋼琴拍攝影片出名。他不禁好奇詢問「是新勢力？還是說超越Pan的人出現了？大家覺得呢？」畫面中可見，うためんま（utamenma）和Pan Piano一樣都是不露臉、身材也很火辣，還會Cosplay動漫角色彈奏鋼琴，營造神秘感，但相比之下うためんま（utamenma）似乎比Pan Piano更將畫面重心聚焦在胸前，甚至還會出現特寫畫面。貼文一出隨即引發熱議，不過網友意見仍一面倒認為「那個切割視窗太刻意了吧」、「你以為有露就有分？」「太刻意了，而且身形比例還是Pan比較好」、「Pan那種搔到癢處的感覺剛剛好，這種太賣肉了」、「完全不行，沒有纖細感」、「這種來學的都不會贏本尊啦」、「這個看起來風塵味比較重，少了點氣質」。事實上，Pan Piano是由台灣YouTuber 小P經營的頻道，小P是一名鋼琴家與Cosplayer，結合兩者並用鋼琴彈奏許多動畫音樂為特色，因身材姣好受到矚目。除台灣以外，她也受到中國大陸、日本等地的網友支持，截至目前，頻道訂閱人數逾211萬人。（編輯：賴詠璿）