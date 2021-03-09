公婆狂念房間別放電視！憂「影響受孕」　醫1句話秒打臉

結婚生子是不少人一輩子的大事，但隨著少子化的趨勢逐年提高，現代人對於生小孩的看法與上一輩也不盡相同。婦科醫師蘇怡寧今（9）日在分享了一起案例，原來是有位人妻時常被公婆叮嚀「房間不要放電視」，擔心會影響受孕。對此，蘇怡寧醫師也無奈神回了一句，網友看了也紛紛笑歪。

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蘇怡寧醫師在臉書粉專

《蘇怡寧醫師愛碎念》

PO出網友的私訊發問，這名女網友表示，自己的公公婆婆常常為了房間不要放電視打電話來，說房間放電視會影響受孕，「請問房間放電視是否會影響受孕呢？謝謝您」，而蘇怡寧醫師則以「來函照登」一貫的方式吐槽，「放A片應該有助懷孕」。

▲網友的提問讓婦科醫師蘇怡寧傻眼又無奈。（示意圖／翻攝PhotoAC）

此外，蘇怡寧醫師也直言，「我覺得齁，這實在是想太多了，我是很好奇到底房間放電視是會影響什麼啦！是擔心老公一直看電視不做功課嗎？還是擔心老公一直看電視不睡覺體力不好？還是擔心電視有輻射線？這老梗了啦！擔心這個就先把你自己現在一直在看的手機通通丟掉」。

文末蘇怡寧醫師更笑稱其實公公婆婆擔心的不只是電視問題，「看起來你家長輩想抱孫子急了，你應該要聽懂意思，叫你老公努力一點，耗子尾汁（好自為之），就醬」。許多網友也被這名人妻的困擾逗樂，紛紛留言表示「這系列的文章可以集結成冊了！足以證明科技在進步、腦袋還是停留在石器時代」、「用立體環繞音響跟投影機播A片，我想公婆就會很放心了」、「公公婆婆常打電話來才會影響受孕喔啾咪」、「醫生好瞭解長輩潛台詞」。（編輯：楊智傑）