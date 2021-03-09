台灣路口變賽車道？他曝超狂「10座紅綠燈」　內行解答了

不少通勤族在開車、騎車時，經過較大的路口都得需要多份耐心等待紅綠燈，但你看過有路口竟然複雜到需要10個紅綠燈嗎？就有一名網友拍下某個地方的十字路口，照片一曝光，網友全驚呼。

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該名網友在臉書社團《路上觀察學院》發文並附圖，表示「這路口有複雜到需要10個紅綠燈嗎」，而從圖片中可以看到，該四線道上所有的車輛都在等紅綠燈，可是仔細一看，這個路口竟然多達10座紅綠燈，且每個紅綠燈上頭都有特別標示「專用號誌」提醒駕駛。

▲一名網友在臉書社團《路上觀察學院》發文並附圖。（圖／翻攝自《路上觀察學院》）

同時也吸引許多當地人留言，「頭前溪橋竹北端的興隆路口....這個我已經不知道吐槽幾次了」、「新竹人一看就知道在哪」、「竹北大橋欸」、「中華路，上班塞爆」、「新竹和竹北的交界」。

另外，針對有網友疑惑「為何如此複雜」，就有內行網友解釋，「一車道一號誌，其實是最直覺的方式，也是很多國家在推廣的方式」、「國外比較常見，駕駛人只要專心看自己車道的燈，不用被其他車道什麼左轉燈右轉燈混淆」、「開車熟門熟路的人，可能只會看自己要走的車道，但對初來乍到的人來說，應該會看到眼花」。（編輯：郭佩蓉）