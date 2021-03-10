房市／安坑輕軌年底完工 這站機能最好
財經中心/綜合報導
2021-03-10 18:00:00
新店的安坑輕軌預計於今（110）年12月完工，明年通車，安坑輕軌共有9站，該怎麼選才能選到生活機能便利、房價小資族也能接受的站點？在地房仲表示，安坑輕軌共有9站，部分站點離主要商圈較遠，可選擇離主要商圈最近、住宅也較集中的K6安康站，採買方便，將來若要靠輕軌上下班也方便。
若考量捷運沿線、離台北市近等居住優勢，新北市安坑地區是捷運沿線房價親民區域，根據新北市捷運局資訊，安坑輕軌未來完工後可與捷運環狀線十四張站連接，預計至北市的通勤時間，可減少15至20分鐘，而安坑輕軌共有９站，信義房屋安康安德店店長闕建丞表示，K6安康站設於安和路一段與安康路一段路口，其他站點則都離人口密集處較遠。若在K6安康站周邊找房，闕建丞說明，預算1000萬內可找到屋齡20年、電梯2至3房的物件，預算1500萬可買到屋齡十年左右的三房帶車位物件、屋齡三年內的兩房帶車位物件，很適合年輕小資族或新婚族。闕建丞說明，近年來較多的購屋族群都非安坑地區的原本住戶，主因是鄰近區域像是中永和、文山、新店市區，因市區房價已高，往生活圈外圍找屋，加上安坑有輕軌，通勤族也多了選擇。他進一步說明，近年來在地族群購屋的比例反而少，主因是他們對安坑地區的認知，追不上房價的漲幅，認為安坑房價漲太多，但其實安坑近年來的交通建設、生活機能，確實已與過去拉開差距。過去在安坑站周邊房市，前幾年盤整下修，去年房市環境熱絡，再加上安坑地區交通建設逐漸到位，安坑輕軌也將於年底完工，因此去年有一波補漲行情，部分社區房價來到4字頭。