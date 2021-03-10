房市／千萬內買台中新大樓 鎖定三區
財經中心/綜合報導
2021-03-10 18:30:00
根據《大台中房市分析年報》，2020年台中市屋齡2年內住宅大樓的交易量，以總價500至1000萬之間為主力，並集中於北屯、大里、南屯三區域。不過，房仲業者也指出，由於建設議題持續帶動，且土地取得成本高，該總價區間的新屋越來越少，或是室內空間被壓縮；以北屯為例，千萬內最多只能買到室內坪數15至17坪間小2房，3房含車位至少都需1100至1200萬以上。
報告指出，去年屋齡2年內的大樓，以總價落點在500至1000萬間較受買方青睞，其次則是1000至1500萬元。進一步分析，該總價區間的新大樓交易，主要集中在三區域，分別是北屯區占23.6%、大里區13.9%、南屯區12.6%。信義房屋文心崇德店店長劉琬平指出，以北屯來說，500萬大約買到套房物件，600至700萬能買到1房1廳加車位，若要買2房，新屋較多的G0特區、水湳經貿園區，尚有機會在900至1100萬間買到室內坪數落在15至17坪的小2房；若要買標準品3房平車，目前行情都在1100至1200萬以上。劉琬平表示，北屯建設議題多，房市大環境又熱絡，使房價走勢仍往上。在負擔能力不變，交易主力總價區間仍在千萬內的前提下，再加上年輕首購族多半偏愛屋齡較新的物件，通常只能壓縮室內空間，或是往北屯更外圍區域如接近大坑一帶，或是太平等區才較有機會。不過，目前北屯外圍區機能發展也已漸趨成熟，即便以距離換取房價、室內空間，許多年輕首購族接受度有漸漸提高。信義房屋大里興大店店長巫忠穎也表示，目前大里新的3房平車標準品，總價落在千萬以內「越來越少」，粗估1年前市場上約有3成案件符合該條件，如今大約剩下2成左右，主要吸引換屋族、家中子女較多的買方；而因房價漲勢顯著，考量頭期款負擔能力，以及家庭人口減少，不少年輕買方又追求屋齡新、大樓公設完整等條件，因此，近期購買新屋2房者有增加趨勢，以目前行情來說，總價視車位屬平面或機械，約落在700至800萬間。