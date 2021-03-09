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南部潤餅超不同！老饕一看「靈魂配料」全嗨翻：根本精隨

編輯中心/綜合報導

2021-03-09 19:31:20

▲有網友分享，南部的潤餅一定要加入一個「靈魂食材」。（圖／翻攝自《爆廢1公社》 ）
▲有網友分享，南部的潤餅一定要加入一個「靈魂食材」。（圖／翻攝自《爆廢1公社》 ）
潤餅是清明節的應景食物，但南北部的配料略有不同。對此，就有網友分享，長輩準備了一整桌好菜來包潤餅，而其中有一項食材就是南部人必加的「靈魂人物」，也讓原PO直呼「覺得要有這食材才是王道」，貼文也引起網友熱議。
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原PO在《爆廢1公社》貼出三張照片，只見桌上擺滿豐富的菜色，全都要用來「包潤餅」所準備的材料，有紅燒肉、滷肉、高麗菜、蛋絲等等，可以看到左上角還有一大盤油麵，但這可不是用來直接吃，而是和其他食材一同包進潤餅裡。
▲不少網友對於潤餅「包麵條」的吃法，感到相當驚訝。（圖／翻攝自《爆廢1公社》
▲不少網友對於潤餅「包麵條」的吃法，感到相當驚訝。（圖／翻攝自《爆廢1公社》 ）
原PO接著表示，「有人愛南部包麵條的潤餅嗎？覺得有包麵條的才是王道！」這讓許多網友感到相當驚訝，因為在一般人的印象中，潤餅就是蔬菜、紅燒肉、花生糖粉這3種主要食材，雖然每家包的配料會不太一樣，但很多人卻是第一次看到「包麵條」的吃法。
許多網友也紛紛回應，「我家是一定要包油麵，都包菜和肉的話，吃起來感覺非常空虛」、「最愛吃這樣的潤餅，可惜北部一直沒遇見」、「我們家都這樣吃，沒麵條不習慣！而且很好吃」、「必須加麵條然後白糖加爆」、「一定要的啊！油麵根本是精隨」、「只在嘉義吃過包麵的，清明必備」、「包麵就是讚，我家是炒過的油麵」。（編輯：許智超）
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