火鍋吃到一半！人夫「掏出手機」尷尬了 隔壁情侶看傻眼
編輯中心/綜合報導
2021-03-09 20:53:18
不少現代人早已手機不離身，且隨著科技進步，3C產品的汰換期越來越快，常常一隻手機用不到兩年就得更換，而生活中環繞著手機發生的種種趣事，往往也成為網路的熱門話題。就有位網友分享了個人「吃火鍋掏手機」的趣事，讓全場都笑翻，直呼真的「尷尬了！」
該位網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，透露自己吃火鍋吃到一半時，摸口袋找手機，「結果竟是...」而從原PO分享的照片中可以看見，原PO掏出的「手機」，竟然是一支電視遙控器！這真的是誤會大了。原PO笑稱自己老婆和隔壁桌情侶都笑到「美丁美當」，原PO最後向廣大網友求安慰，「讓我知道我並不孤單」，但網友紛紛留言回覆說，「快假裝打電話」、「我知道你是想控制店家的電視對吧」、「到底要多傻才可以把遙控帶去吃鍋」、「只要你不尷尬，尷尬的就是別人」、「直接拿起來說喂～他們就會傻住了」、「你有朝隔壁情侶按暫停鍵嗎」。不過也有網友分享個人糗事，「我也幹過這種事，帶冷氣遙控器出門」、「我曾經誤以為是鉛筆盒，帶去學校，拿出來全班同學大笑」。另外不少網友好奇原PO沒帶手機，如何拍照上傳這尷尬一刻的呢？原PO也解釋是「現場用老婆大人的手機拍照，回家再用Line傳到我手機上傳」。（編輯：倪浩軒）