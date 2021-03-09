她站內大方吃水果引議 北捷尋人中：一定罰！最高罰7500
編輯中心/綜合報導
2021-03-09 21:57:36
台北捷運的整潔與乾淨是全球知名的，許多國外YouTuber都曾經提到這一點，而這全賴國人同心協力維持。不過就有位網友目擊，捷運站內一位穿著米色上衣的女子，等待列車進站的同時好整以暇地拿叉子吃起水果，讓旁人看傻眼。捷運內進食的行為引發熱議，對此北捷也回應表示，「一定開罰！」
有位網友在臉書社團《爆怨公社》發文，直呼自己「第一次看到這麼大搖大擺在捷運內吃東西的」。影片中可以看這位穿著米色上衣的女子，在捷運候車線前端著盒裝水果，一手拿叉子慢條斯理、好整以暇地把水果送進口中，仿佛這裡是咖啡廳一樣自然，讓原PO好傻眼。原PO怒轟「現在還規定不能拿下口罩耶小姐」，網友也紛紛留言回覆說，「進站就不能吃了」、「就算不知道捷運不能飲食好了，防疫期間要戴上口罩也實施快一年了，不要跟我說不知道」、「是多餓」。不過也有網友替該女子緩頰，猜測她可能是外國觀光客，由於態度實在過於落落大方，看起來好像真的不知道捷運站內不能飲食似的。甚至還有網友稱其為「氣質妹」，不願苛責。不過，據《ETToday新聞雲》報導，北捷客服新聞組長蔡宏俊表示，已經收到網友檢舉影片，正在尋找該位違規進食的女乘客，若找到一定會開罰。而根據《大眾捷運法》規定，乘客於捷運系統內禁止飲食區吃東西、喝飲料、嚼食口香糖或檳榔，可處新台幣1500元以上7500元以下罰鍰。（編輯：倪浩軒）