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稱日本「壽司之國」算歧視？球評慘遭解僱　日網友也迷惑

編輯中心/綜合報導

2021-03-10 00:16:58

壽司
▲說到日本，許多民眾都會聯想到美味的生魚片壽司。（示意圖／翻攝Pixabay）
一般認為歧視是依被稱呼的人的感受為準，如果聽的人不喜歡，即便說的人自認沒有惡意，還是會被當作某種程度的歧視。但此間的界線有時也實在讓人困惑，比如稱呼日本為「壽司之國」，算是歧視嗎？一位德國球評便因此稱呼遭到解僱，引發熱議。
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綜合外媒報導，這位掀起爭議的球評名叫達爾曼（Jörg Dahlmann），他是德國Sky Sports的評論員，日前在報導德乙足球聯賽的時候，由於「漢諾威」隊內有一位新加盟的日本球員室屋成，於是達爾曼便在轉播中介紹室屋成來自「壽司之國」，結果被批評這樣的稱呼有種族歧視的意味。
▲德國球評達爾曼因為介紹日本球員來自「壽司之國」，因此遭到解僱。（圖／翻攝自Jörg
▲德國球評達爾曼因為介紹日本球員來自「壽司之國」，因此遭到解僱。（圖／翻攝自Jörg Dahlmann的IG）
達爾曼當然為己喊冤，強調這只是一個形容日本的用詞，並沒有歧視意味，就像他也會稱呼德國是「汽車之國」、英國是「足球之國」，他不懂為啥稱呼日本是「壽司之國」就是歧視？
其實不只達爾曼不懂，不少德國人也不覺得這件事情有這麼嚴重。甚至報導傳回日本後，許多日本網友也不認為「壽司之國」有負面意味，相反，甚至有日本網友認為這其實滿正面的，覺得算是一種飲食文化的推廣。
不過Sky Sports已經決定等達爾曼報播完這賽季便予以解職。支持Sky Sports解職處分的網友認為，歐洲是移民國家，處理外來人身份問題時本來就比較敏感。而且達爾曼在球賽轉播間的全話其實是在室屋成錯失一次射門所說，達爾曼當時稱「如果進球就是他在漢諾威的第一個進球，他上次進球還是在壽司之國的時候」。用「壽司之國」或許沒有負面意味，但放在達爾曼的整段話之內，就隱隱有種瞧不起日本的意思，所以才引發抗議。（編輯：倪浩軒）
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