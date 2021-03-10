年薪百萬想買台北房！她自備「1500萬」卻遭嗆：不用看了

台北市的房價一直以來都讓許多人感嘆「貴得離譜」，根本買不起，對此就有一名女網友發文抱怨，表示自己日前帶著1500萬自備款去看了台北市蛋黃區小坪數的新建案，豈料代銷一聽到他們自備款只有1500萬，竟然直接把他們倆請出去，讓她超崩潰直呼「台北房價一輩子都買不起」。

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該名女網友在臉書粉專《靠北建商2.0》發文抱怨，表示今年27歲的她和老公想一起買房，而她的年薪約為100萬初頭，老公則是150萬左右。而老公家願意出1000萬當頭期款，再加上她自己工作5年存了200萬，老公則自備300萬，他們倆就這樣拿著1500萬的自備款，「一開始還天真的以為可以買台北市的房子，結果去看了一些預售屋，價錢都高的離譜……」。

▲一名女網友在臉書粉專《靠北建商2.0》發文抱怨。（圖／翻攝自《靠北建商2.0》）

貼文一出，也意外引起前外交官、時代力量國際部主任劉仕傑留言「3000萬左右很好買了啦，可以來北投」，而其他網友表示，「文山區還有新店區都綽綽有餘」、「妳要看大安那是很困難，松山中正大概就是這兩區的偏一點的」、「內湖士林北投文山萬華南港應該有機會」、「這個預算都可以買天母兩房的新房了」、「妳的台北只限於大安信義吧」。

另外，也有網友表示，「你們這狀況在別縣市已經人生勝利組了」、「3000萬來高雄可以買莊園別墅了」、「離開台北市什麼都買得起」、「去宜蘭可以買透天，就別執著台北市了」、「來彰化伸港買，直接買一排透天」、「這個價位在中南部可以直接別墅了」。（編輯：郭佩蓉）