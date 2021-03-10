捷運坐什麼位置最好？全場喊「這1個」讚爆：真的有夠爽

許多通勤族會選擇搭乘捷運上下班，就是看中捷運快速、方便的特點，對此，就有一名男網友好奇，哪一個「捷運座位」最好，貼文一出，眾人齊點「這個位置」，並直呼「真的有夠爽」。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「捷運座位」為題發文並附圖，他將靠窗位置標示為3號位置，隔壁靠走道的位置標示為4號，而1號位置一旁有一塊擋板，2號就在1號和3號中間。

原PO也表示，他每次搭捷運時，最喜歡坐的位置就是靠窗的3號位置，而他也透露優點，「我個人最喜歡3，不會人擠人，頭可以靠著旁邊睡覺，也不用擔心別人看到你手機滑的內容，還可以伸腳」，因此他也相當好奇，「好奇大家平常搭捷運會比較偏好哪個座位呢」？

▲一名男網友在社群平台《Dcard》上以「捷運座位」為題發文並附圖。（圖／翻攝自《Dcard》）

其中受到最多網友喜愛的位置是「1號位置」，「每天早上上班大家每次都是搶1號，真的很睏，靠著真的有夠爽」、「個人睡得最舒服的是1，然後看捷運的行駛方向，來看要睡隔板在右或是左的位子，這樣才不會因為車停的時候慣性離開隔板，捷運睡覺系」、「最喜歡1，下車比較方便，3的話也可以，不過如果2、4有坐人的話，可能會比較難出來」、「當然是1還有地方可以靠」、「1最好，可以靠、離門近」、「1、3，王道」。

不過，也有網友提醒，「1號位置」因為很多人的頭都會靠著，因此容易出現「頭油垢」，「之前都會坐1，但自從看見板子上有一層頭油垢之後就坐3了」、「身為藍線使用者，喜歡1跟3，旁邊有可以靠的東西會蠻安心的，但是1有個問題就是那塊板子上時常有油，可能是大家太愛靠有頭油」、「大家都不怕上一個人的頭也那樣靠嗎，我之前坐1，看到旁邊板子有一個油油的圓圈…」、「1或3，但1旁邊的玻璃有時候油油的就不會坐」。（編輯：郭佩蓉）