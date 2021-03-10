鎖行都沒客人卻不會倒？眾曝「無敵原因」：沒人的賺更多
編輯中心/綜合報導
2021-03-10 12:49:19
常常我們要打鑰匙或是刻印章時，都要找「配鎖刻印行」才行，不過這類商家我們並不會常常光顧，為何他們還能夠生存下來？甚至一條街道就有好幾間呢？近日，就有網友討論「鎖行到底怎麼活下來的？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「每次經過鎖行，通常都不會有客人，冷冷清清的，都很疑惑這到底要怎麼活下來？難道真的每天都會有鎖壞掉或需要開鎖的Case嗎？上次去鎖行是大學時期去買摩托車鎖，後來就沒進去過了，所以鎖行都怎麼活下來的？」貼文一出，網友紛紛回應「刻印章的人很多啊」、「電子鎖跟遙控器單價都很高啊」、「一半都有刻印章跟名片之類的」、「刻印章跟開鎖啊」、「打鑰匙有的貴的一支150欸，不是一般鑰匙孔的話很貴，成本很低」、「之前就聽說月收入四五萬啊」、「N年前我也做過配汽車鎖，一台車就要3000塊」、「今天才把摩托車鑰匙遺失去找鎖匠打鎖而已，噴700」。不過，也有不少直指「忘記帶鑰匙的你也不看多少人，開鎖超賺」、「那種常常沒人的才賺到爆，都出門去開鎖了啦」、「以前念大學要打鑰匙，師傅一直外出幫學生開鎖＝＝忘記帶鑰匙的人很多」、「開鎖1分鐘就600耶，半夜更貴」、「上次叫鎖行來開鎖，師傅作業時間裡大概接了三通又是要開鎖的」、「真的每天都有人要開鎖....雖然貴但就是賣技術，你自己弄半天也打不開」。（編輯：張嘉哲）