7萬月薪全上繳！男「包辦家事」當奴隸 決心離婚網讚翻
編輯中心/綜合報導
2021-03-10 15:59:44
夫妻間如果無法互相包容與幫忙，極有可能導致婚姻迅速破滅。就有一名人夫表示，結婚4年來每個月7萬薪水幾乎都要上繳給老婆，自己只能留5千當零用錢，回家更要包辦家事，不禁感嘆「我跟奴隸沒兩樣」，最後下定決心喊離婚，不少網友狂喊支持。
這位人夫在臉書《靠北婚姻2.0》上抱怨，「原來妳好老公的定義是這樣，那我跟奴隸有什麼兩樣，真心對妳，不讓你吃苦。結果卻是一路不斷逼近逼我，夫妻做到如此我的感情也沒了，離婚剛好」。原PO隨後講述自己四年下來的婚姻生活，「每月7萬多薪水要求全上繳，每個月只能領5000元過活，午餐吃公司，妳不碰廚房嫌髒嫌手會變富貴手，要求早餐及晚餐我自行處理，生活開銷通通要想辦法控制在5000元內。而妳賺的錢我不能過問也不能管怎麼花，妳可以盡情花錢享受」。此外像是倒垃圾、洗衣服等所有家事，全都由原PO包辦，理由則是「老婆嫌麻煩」。原PO隨後又想起當初老婆懷孕時，不但要求住月子中心66天之久，更因為生了男孩，偷偷向男方爸媽討36萬紅包，否則未來別想看孫子。這些遭遇終於讓原PO無法忍受，下定決心離婚「我只要兒子就好，錢、房子妳拿走沒差再賺就有了」；貼文曝光後也讓全場感慨「你是娶鑲金的植物人嗎」、「看到拳頭硬了、但恭喜你擺脫爛貨」、「自由是無價！解脫總是要付出代價的」、「剛開始就踩錯坑，還好現在爬出來了」。（編輯：潘毅）