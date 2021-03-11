房市／太平透天價漲 交易竟還增加
生活中心/綜合報導
2021-03-11 08:00:00
最新一期《大台中房市分析年報》指出，台中市蛋黃區與外圍第一圈蛋白區，以太平的透天平均總價相對親民，2013至2020年透天平均總價980萬，是各區唯一沒超過千萬，但也逐年呈現上漲趨勢。特別的是，雖透天總價越來越貴，當地房仲觀察近期狀況，因新大樓價格漲得兇，反而拉近與中古透天之間的價差，使透天交易量反而有增加趨勢。
報告統計2013至2020年台中各主要行政區的透天平均總價，僅太平區低於千萬，為980萬，但因生活機能佳，價格長期來看呈現上漲趨勢；而事實上，若單看去（109）年第四季，太平的透天平均總價已達1130萬，雖仍是各區最親民，但也沒有千萬以下的價格。雖然如此，信義房屋太平樹孝店店長陳昱帆卻觀察到，透天總價越來越貴，近期買方鎖定透天的比例卻有增加趨勢；單以該店近況粗估，近期大樓買方約6成，透天約4成，較之前大樓占8成，透天僅約2成，有所增加。他認為，應與買方比較心態有關，大樓房價漲幅顯著，與中古透天價差縮小，不少年齡在40歲以上的購屋族，選擇直接買透天，年輕買方則考慮頭期款及家庭人口組成等因素，仍會選擇大樓。陳昱帆舉例，目前太平區除非屋齡30年以上，地點較偏離市區，或是臨路路幅較小，否則千萬內透天幾乎絕跡，多數買方若要買透天，會將預算抓在1000至1500萬，可以買到屋齡10多年，周邊機能較佳，或是臨路、不用額外付管理費的物件；相對來說，新光重劃區屋齡10年內的3房平車，目前總價也要千萬左右，2房含車位則約800萬。事實上，根據歷年《大台中房市分析年報》，太平去(109)年第四季大樓交易占比約50%，透天約34%，與過往同期相較，的確是自2015年之後，透天交易占比的新高。