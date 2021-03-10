家中擺時鐘學問多！「4地雷」別誤踩 掛錯地方心神不寧
編輯中心/綜合報導
2021-03-10 21:18:39
隨著科技發達，現代普遍人手一支手機，一般民眾也習慣使用手機來看時間。不過在許多家庭中，還是會擺上一個時鐘，就算不為了看時間，也有種裝飾的作用。但你知道嗎？家中時鐘也有風水上的禁忌，不能隨便亂擺，裡面可是有學問的。根據命理網站《生肖運勢天天看》報導，家裡掛時鐘有「4地雷」須盡量避免，一起來看看吧。
1.沙發上方掛在沙發上方的鐘錶，每次看時間，都要轉頭才能看到，很不方便。而且如果將鐘掛在沙發上方，經常坐在沙發上的人，就會被時鐘影響，容易出現心神不寧的情況，甚至還會身體不適。2.床頭上方很多人喜歡把鐘錶掛在臥室床頭，卻沒考慮到床頭掛時鐘的危害。有的時鐘在走動的時候，是有聲音的，這種滴答聲，會影響到人的睡眠，淺眠的人就很容易被驚醒，影響人的精神狀態。且時鐘掛在床頭，同樣得轉過身抬起頭才能看到。3.正對大門處雖說一開門就能看到時鐘，非常方便，且掛鐘是宜朝向門的，但掛鐘絕對不能掛在正對大門的地方，因為「鐘」與「終」諧音，開門見「終」，非常不吉利。可以將鐘錶掛在側面牆上，但不要正對門。4.忌時鐘朝內在客廳掛時鐘時，掛鐘不宜朝向客廳裡面，應該將其朝向調整至陽台，或是除了大門外的其他門，這樣才是比較好的。因為當室內無人的時候，家裡的氣就是靜止不動的，無法流通，一片沉悶。但時鐘的指針擺動，能夠讓氣流動起來，使室內充滿活力。（編輯：倪浩軒）