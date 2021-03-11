NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

應徵台積電秘書「會看外貌」？過來人抖真相：別太自信了

編輯中心/綜合報導

2021-03-11 10:23:05

台積電
▲有「護國神山」之稱的台積電，讓不少求職者擠破頭想爭取入職機會，就有一名女網友好奇「應徵台積電秘書會看學歷和外貌嗎」，貼文一出，引起熱議。（示意圖／NOWnews資料照）
有「護國神山」之稱的台積電（2330）是全球第一家，且規模最大的晶圓代工半導體製造廠，其股價近期屢創新高，不僅引起各界高度關注，也是許多求職者夢寐以求的公司之一，對此，也有一名女網友好奇「台積電秘書看學歷和外貌嗎」，貼文一出，引起熱議。
我是廣告 請繼續往下閱讀

該名女網友在社群平台《Dcard》發文，表示如果要應徵台積電秘書職缺，「一定要碩士或是名校的學歷嗎」，因為她在前兩週投了台積電南廠，但是也沒收到面試通知。原PO也提到，雖然自己的外貌「還行」，「但因為本人只有私立科大學士的學歷，如果只看學歷，我應該是連面試都沒機會了」？

▲一名女網友好奇，應徵台積電秘書「會看學歷和外貌嗎」，貼文一出，引起熱議。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲一名女網友好奇，應徵台積電秘書「會看學歷和外貌嗎」，貼文一出，引起熱議。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
貼文一出，引起熱議，「Top30文組商碩一堆妹子等著被挑，私科土學士連總機都沒啥機會」、「私立的台積電人資看到學歷就直接丟一旁了好嗎？就算貌若天仙也沒用。而且台政的外貌中上的其實也不少」、「台積電任何一個位置都超級要求學歷的，可能除了清潔人員和保全人員例外吧，如果要靠外貌，很遺憾你只能找小一點的公司了，大公司多的是學歷好又長得正的妹子」、「你知道台積電市值全球前十大嗎，一堆名校正妹給他挑，也不會挑到學店的」、「什麼優勢都提不出來的話，自然就只能看學歷。我們部門兩個秘書都政大的，但是外貌很普，給你參考一下」。

另外，還有過來人表示，「外貌還行是多行？ 還是多充實自己的學經歷吧」、「你以為大老闆的秘書很好當嗎？我之前的老闆秘書是台大畢業，氣質好、應對厲害、統籌能力超強，所有行程安排的超級好，同時做好幾件事都沒問題，大老闆的秘書（或特助）薪水也有很高的」、「想靠臉吃飯去當直播主啦，真以為秘書只是花瓶哦？天真到沒藥救欸」、「說還行的…別太有自信了，頭腦好又漂亮的女生很多，以為靠外貌能進台積？」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字

NOW民調中心

全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

繼續作答
近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

繼續作答
無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

王定宇遭爆同居顏若芳，兩人澄清「僅房東房客關係」，您相信嗎？

相信
不相信
10.71%89.29%
2021-03-10-2021-03-16

單車違規激增，北市府想推「單車實名制」，您贊成嗎？

贊成
不贊成
68.14%31.86%
2021-03-09-2021-03-15

帛琉旅遊泡泡團費漲一倍（上看8萬），您還會想去旅遊嗎？

不會
6.6%93.4%
2021-03-08-2021-03-14
即時
推薦閱讀