應徵台積電秘書「會看外貌」？過來人抖真相：別太自信了

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該名女網友在社群平台《Dcard》發文，表示如果要應徵台積電秘書職缺，「一定要碩士或是名校的學歷嗎」，因為她在前兩週投了台積電南廠，但是也沒收到面試通知。原PO也提到，雖然自己的外貌「還行」，「但因為本人只有私立科大學士的學歷，如果只看學歷，我應該是連面試都沒機會了」？

▲一名女網友好奇，應徵台積電秘書「會看學歷和外貌嗎」，貼文一出，引起熱議。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

另外，還有過來人表示，「外貌還行是多行？ 還是多充實自己的學經歷吧」、「你以為大老闆的秘書很好當嗎？我之前的老闆秘書是台大畢業，氣質好、應對厲害、統籌能力超強，所有行程安排的超級好，同時做好幾件事都沒問題，大老闆的秘書（或特助）薪水也有很高的」、「想靠臉吃飯去當直播主啦，真以為秘書只是花瓶哦？天真到沒藥救欸」、「說還行的…別太有自信了，頭腦好又漂亮的女生很多，以為靠外貌能進台積？」。（編輯：郭佩蓉）