應徵台積電秘書「會看外貌」？過來人抖真相：別太自信了

該名女網友在社群平台《Dcard》發文，表示如果要應徵台積電秘書職缺，「一定要碩士或是名校的學歷嗎」，因為她在前兩週投了台積電南廠，但是也沒收到面試通知。原PO也提到，雖然自己的外貌「還行」，「但因為本人只有私立科大學士的學歷，如果只看學歷，我應該是連面試都沒機會了」？貼文一出，引起熱議，「Top30文組商碩一堆妹子等著被挑，私科土學士連總機都沒啥機會」、「私立的台積電人資看到學歷就直接丟一旁了好嗎？就算貌若天仙也沒用。而且台政的外貌中上的其實也不少」、「台積電任何一個位置都超級要求學歷的，可能除了清潔人員和保全人員例外吧，如果要靠外貌，很遺憾你只能找小一點的公司了，大公司多的是學歷好又長得正的妹子」、「你知道台積電市值全球前十大嗎，一堆名校正妹給他挑，也不會挑到學店的」、「什麼優勢都提不出來的話，自然就只能看學歷。我們部門兩個秘書都政大的，但是外貌很普，給你參考一下」。
另外，還有過來人表示，「外貌還行是多行？ 還是多充實自己的學經歷吧」、「你以為大老闆的秘書很好當嗎？我之前的老闆秘書是台大畢業，氣質好、應對厲害、統籌能力超強，所有行程安排的超級好，同時做好幾件事都沒問題，大老闆的秘書（或特助）薪水也有很高的」、「想靠臉吃飯去當直播主啦，真以為秘書只是花瓶哦？天真到沒藥救欸」、「說還行的…別太有自信了，頭腦好又漂亮的女生很多，以為靠外貌能進台積？」。（編輯：郭佩蓉）