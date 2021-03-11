外送太累不跑了！他考公務員秒上 眾一看臉綠：很尷尬
編輯中心/綜合報導
2021-03-11 10:52:18
外送平台近幾年崛起，不少人看中文懶人商機，紛紛投入外送員的行列，不過隨著市場逐漸飽和，不少外送員發現訂單越來越少，甚至常常接不到訂單在路邊發呆。對此，就有一名網友分享自己最近轉戰公務員考試並且錄取，不過其職缺曝光之後，引發不少網友討論。
原PO在「UberEats台北交流討論區」貼文指出「外送人生快結束了！新生活快開始了」只見貼出的照片寫著「109特種考試地方政府公務人員考試五等考試成績通知」，錄取分發區是台北市，且錄取分數85.6分，原PO考了88.3已達錄取標準。而原PO也透露轉換跑道的原因「跑外送最快樂的是不用看主管臉色，也沒有辦公室政治，但我跑的好累，不跑又沒錢才會去考」貼文一出，網友紛紛獻上祝賀「務實多了，等到你老了還穩穩領退休金，外送員已經被無人機取代了」、「恭喜你！終於拜託外送啦」、「恭喜，起碼公務員年年加薪，跑外送是年年減薪」、「好讚喔！加油喔」。不過也有不少內行人表示「五等薪水很少....很尷尬耶」、「五等公務員薪水不是才三萬嗎...」、「公務人員不可以兼差喔，要注意喔」、「雖然恭喜...但是五等薪不是才快3萬....外送會不會賺比較多」、「五等的話還是繼續跑外送吧...薪水扣完勞健保才2萬8500」、「恭喜錄取非常之棒，希望你之後能趕快考上四等或三等唷！不然五等薪水太低了QQ」。（編輯：張嘉哲）