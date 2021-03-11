履歷被「已讀不回」還會再投？求職妹曝真實經驗：別放棄

這一年來受到新冠肺炎（COVID-19）影響，國內外經濟大受影響，也讓不少人苦嘆「工作難找」，因此若能在此期間收到面試邀約，多數人便會更加珍惜機會並認真準備。對此，就有一名女網友好奇，表示如果履歷被「已讀不回」，還會再投一次嗎，貼文一出，引起熱議。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「如果履歷被已讀不回，會再投一次嗎」為題發文，表示自己的目標公司雖然是一間小公司，但是因為自己很喜歡他們的氣氛和產品，再加上自己也在同產業工作數年，也有些許經驗了。

▲一名女網友好奇，如果履歷被「已讀不回」，還會再投一次嗎，貼文一出，引起熱議。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

貼文一出，引起熱議，「有投過四次才理的，也有投好幾次沒下文的，看人資」、「真的很感興趣，可以在自我推薦信著墨」、「繼續投」、「一直投，屢試不爽，對方還是沒理我」、「一直投，若被叫去面試時，面試官可能會問，你是不是投了很多次的尷尬。若作品和履歷沒變，不會一直投…頂多隔個2週至1個月才會再投，會約面試的，其實投一次適合的就會約了。甚至有的萬年缺，根本沒要找人，投100次都不會理你的」。

不過，原PO後來也回應，「昨天又再投一次，對方打來約面試了，各位不要放棄啊！」，另外有網友開玩笑地提到可以「每天帶著履歷去公司門口掃地，看到員工就發一份履歷，持續1週，即可獲得面試機會」，原PO也表示「老實說這招未必沒用，我們家的業務就是拿著履歷進工作室問有沒有缺，她很喜歡這裡，那個月來了2-3次左右吧，後來老大就特別開缺給她了，目前做了三年，穩定調薪，供參」。（編輯：郭佩蓉）