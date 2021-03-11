拿200元結帳店員不收！男傻眼站櫃台 網揭「致命原因」
編輯中心/綜合報導
2021-03-11 11:53:34
台灣的紙鈔發行多款面額，有最常見的「100元」、「1000元」、「500元」，但也有比較少見的「200元」及「2000元」。不過，近日就有網友分享自己去買東西時卻發現店員看到200元鈔票沒馬上收下，還問隔壁櫃檯這能不能收，讓他很傻眼，貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「200跟2000應該是現金交易時很少拿出來用的貨幣，今天去吃早餐拿500給老闆找，老闆還問我說找200元的可不可以，我當然說可以啊，不過想說老闆這樣問是不是怪怪的」。「於是我就跑到超市去買飲料，想說要換掉，結果櫃檯的店員看到200真的愣住，而且還問旁邊的櫃檯說『這200元可以收嗎？』另一個櫃檯就回說『可以啦，我昨天才收一張』真心想請問.....有店家不收2000跟200的八卦？」貼文一出，網友紛紛回應「不是店家不收，是很多客人不接受找錢拿200＝＝」、「因為很少看到，店家怕收到假鈔」、「店家跟客人都怕拿到假鈔，兩邊都不收根本不能流通」、「不是店家拒收，而是店家收了之後找給客人客人都不收，所以店家才不喜歡收」、「兩千蠻好看又罕見，遇過9張兩千付款，都被我保存下來」、「流通不大太少見，大家會害怕假鈔啦。」（編輯：張嘉哲）