主管狂問「下班在幹嘛」怎回？內行抖真實用意：小心答錯

出社會後除了得負責自己本身的工作內容，職場上的人際關係有時也得特別注意，尤其是與主管、上司的應對進退，該如何回答主管的提問更是一門大學問。日前就有一名剛進公司的女網友指出，主管會不斷詢問「你下班之後都在幹嘛？」等問題，讓她不知道該怎麼回應，而她將經驗分享到社群論壇《Dcard》後也掀起網友們熱議。

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這名女網友表示，自己是藥妝店的新進員工，最近發現店長每隔幾天都會問她一些看似是關心，但其實是試探的問題，例如「 你下班之後會不會覺得很累，是不是回去之後就只想休息？」或「你下班之後都在幹嘛？」等等，當下原PO也沒多想直接回覆「還好呀！還在可以負荷的範圍」。

不過事後原PO愈想愈不對勁，產生了店長是否在試探她下班後有沒有積極進取的想法，更懊悔表示正確回答方式應該是「我下班之後會研究醫美保養品的資訊，這樣才可以介紹產品給客人」、「下班之後就再複習一下DM，把折扣活動記清楚」，同時也好奇網友們是否過類似經歷。

▲原PO剛入職卻被店長不斷詢問「下班在幹嘛」。（圖／翻攝《Dcard》）

文章曝光後，許多過來人也紛紛留言建議，「也遇過類似狀況，後來發現是覺得你太準時下班、沒有參加下班後的聚會，所以是變相的試探」、「支持問題丟回去，語氣再看你跟店長熟識程度自行調整」、「這種主管很煩，他就是試探你是不是人才」、「蠻多想看未來能不能培養成小主管的會這樣問，小心答錯」、「絕對不能說自主加班歐，他們會擔心你會跟新人亂講」，但也有網友猜測「會不會是只想跟你聊天，但不知道要聊什麼」、「應該只是找話題聊，尤其妳是新人，可能那個店長不想要上對下太有距離感」。（編輯：楊智傑）