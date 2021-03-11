女辦喪事開白包看傻！詭異千元鈔露出　眾全驚呼：沒水準

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「收到這種白包」的文章表示，「最近家裡剛辦完喪事，總結算錢的時候發現了這個」，原PO更隨文附上圖片，只見從照片中可以看到，白包內裝的「千元鈔」竟有四分之一不見了，這讓原PO瞬間看傻，原PO也接著說「因為沒有寫名字，所以也不知道是哪一家的親戚或者朋友，不知道這還能不能拿去銀行換鈔」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「不過為什麼會包到切半的…」、「這親戚有點過分欸」、「家裡辦喪事已經很難受了，還有這麼惡質的親戚，真的是會下地獄」、「這真的很過分，包這樣乾脆不要包」、「太過份了吧還故意不寫名字，下次不管婚喪的門口都裝攝影機，不知道誰的就調帶子出來看」、「太可惜沒寫名字了，不然可以留著之後包白包回去」、「也太惡劣...超沒水準」。而根據《臺灣銀行》官方網站中公告的「破損新臺幣鈔券兌換事宜」指出，「紙幣破損其餘留部分在四分之三以上者，全額收兌；紙幣破損，而片片能吻合者，全額收兌；紙幣破損其餘留部分在二分之一以上，四分之三以下者，照半額收兌；紙幣餘留部分不及二分之一者，不予收兌；遭火災焚燬鈔券，經調查局鑑定後，憑其證明核兌之；紙幣故意剪挖、塗改或剝去一面者，不予收兌；紙幣有故意損壞嫌疑者，不予收兌；紙幣拼湊成張不能吻合者，不予收兌」。（編輯：王柏文）