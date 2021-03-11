NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

女辦喪事開白包看傻！詭異千元鈔露出　眾全驚呼：沒水準

編輯中心/綜合報導

2021-03-11 12:13:35｜2021-03-11 12:15:15

▲女辦喪事開白包看傻！詭異千元鈔露出。（示意圖／翻攝自爆廢公社）
▲女辦喪事開白包看傻！詭異千元鈔露出。（示意圖／翻攝自爆廢公社）
台灣的傳統喪禮流程、步驟相當繁瑣，死亡為一個人生命旅程的終點，喪禮則是圓滿往生者生命歷程最後一個環節的重要禮俗，因此親朋好友都會有慰問家屬的禮金，俗稱「白包」，而近日卻有網友在網路上分享自己收到的白包，裡面的千元大鈔讓他看傻，眾多網友看完後紛紛直言「真的超沒水準」，引起熱議。
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲台灣的傳統喪禮流程、步驟相當繁瑣，死亡為一個人生命旅程的終點，喪禮則是圓滿往生者生命歷程最後一個環節的重要禮俗。（示意圖／Pixabay）
▲台灣的傳統喪禮流程、步驟相當繁瑣，死亡為一個人生命旅程的終點，喪禮則是圓滿往生者生命歷程最後一個環節的重要禮俗。（示意圖／Pixabay）
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「收到這種白包」的文章表示，「最近家裡剛辦完喪事，總結算錢的時候發現了這個」，原PO更隨文附上圖片，只見從照片中可以看到，白包內裝的「千元鈔」竟有四分之一不見了，這讓原PO瞬間看傻，原PO也接著說「因為沒有寫名字，所以也不知道是哪一家的親戚或者朋友，不知道這還能不能拿去銀行換鈔」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
▲
▲ 從照片中可以看到，白包內裝的「千元鈔」竟有四分之一不見了。（圖／翻攝自網路論壇《Dcard》）
網友們紛紛留言表示「不過為什麼會包到切半的…」、「這親戚有點過分欸」、「家裡辦喪事已經很難受了，還有這麼惡質的親戚，真的是會下地獄」、「這真的很過分，包這樣乾脆不要包」、「太過份了吧還故意不寫名字，下次不管婚喪的門口都裝攝影機，不知道誰的就調帶子出來看」、「太可惜沒寫名字了，不然可以留著之後包白包回去」、「也太惡劣...超沒水準」。
而根據《臺灣銀行》官方網站中公告的「破損新臺幣鈔券兌換事宜」指出，「紙幣破損其餘留部分在四分之三以上者，全額收兌；紙幣破損，而片片能吻合者，全額收兌；紙幣破損其餘留部分在二分之一以上，四分之三以下者，照半額收兌；紙幣餘留部分不及二分之一者，不予收兌；遭火災焚燬鈔券，經調查局鑑定後，憑其證明核兌之；紙幣故意剪挖、塗改或剝去一面者，不予收兌；紙幣有故意損壞嫌疑者，不予收兌；紙幣拼湊成張不能吻合者，不予收兌」。（編輯：王柏文）
關鍵字

NOW民調中心

無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

繼續作答
近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

繼續作答
全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

王定宇遭爆同居顏若芳，兩人澄清「僅房東房客關係」，您相信嗎？

相信
不相信
10%90%
2021-03-10-2021-03-16

單車違規激增，北市府想推「單車實名制」，您贊成嗎？

贊成
不贊成
68.97%31.03%
2021-03-09-2021-03-15

帛琉旅遊泡泡團費漲一倍（上看8萬），您還會想去旅遊嗎？

不會
6.54%93.46%
2021-03-08-2021-03-14
即時
推薦閱讀