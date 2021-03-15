為何《天堂M》這麼夯？玩家淚吐「童年回憶」：經典鉅作

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這位網友在網路論壇《遊戲基地gamebase》上PO出一篇「懷念天堂的你會是怎樣的原因重回天堂M」的文章表示，「記得很小的時後曾經跟著表哥一起玩天堂，後來就跟同學跑去玩別的遊戲，不過當時身邊很多同學朋友在玩天堂，就想說天堂到底有怎麼樣的魅力，能夠使那麼多人願意花時間在遊戲上面」，原PO也直言「現在只要看到天堂這款遊戲還是很懷念，畢竟也是當年老牌遊戲之一」。原PO更接著說「而在前陣子，又開始玩手機遊戲，玩著玩著看到前陣子推出了天堂M，原本以為只是單純推出一款新的復古手機遊戲，結果看了畫面也讓我這個天堂玩不久的玩家甚是懷念，不僅這畫面跟當初天堂一模一樣，連音樂也相差不遠，甚至是有更好聽的感覺」，此篇文章一發出，立刻引起大量過來人網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言表示大讚《天堂M》是回憶，「我也是小時候都看我哥在玩，所以也跟著一起玩，現在出了手遊版，讓我有找回童年的感覺啊」、「會玩天堂M的原因當然是因為小時候的童年回憶啊！記得到網咖都聽得到的聲音還有後面PK打架狂喝水的畫面，現在自己在玩天堂M有空時就上線跟其他朋友聊聊天」、「大家都是因為小時候的回憶才玩的吧，天堂真的是童年經典鉅作之一」、「記得年輕時也有玩一陣子，那時還與網友在網咖花錢去買裝備，現在想想，真是懷念！最近看到有手機版的，玩了一下，有點回味，休閒玩一下」。（編輯：王柏文）