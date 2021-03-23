想送男友手遊裝備！貼心女PO文求救 眾推：用點數卡儲值
編輯中心/綜合報導
2021-03-23 10:19:08
從桌機到手遊，已經有許多人的生活離不開遊戲，甚至好友、情侶之間都以此為共同的話題。近日就有位女網友發文提到「想買手遊裝備給男友當成禮物」，但她卻很煩惱該怎麼送才好...這也讓大票熱心網友們紛紛以自身經歷給出超實用建議。
網友在「PTT mobile-game」版上PO出一篇「想送男友手遊的儲值／裝備」的文章，文中表示「男友最近很迷天堂M，睡前電話講一講都還要邊打一下遊戲，說什麼要找以前玩天堂的回憶...一天到晚給我掛機、打王」，也因此讓原PO有想送他《天堂M》手遊周邊當聖誕節禮物的念頭，但原PO卻表示不解「有沒有其它送東西的管道，像是裝備或是其他葉子等等的什麼禮包，還是只要買點數，其他東西他自己在遊戲裡買就好了?」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言表示「現在應該都用GASH儲值」、「直接拿他帳號儲值龍鑽石，他會感謝妳」、「去買GASH點數卡，比其他方式來的安全」、「認真推，好遊戲就是要儲值，但也不要儲太多，全部財產的三分之一給妳男友儲值準沒錯」。而根據《天堂M大補帖》網站中指出，《天堂M》的課金儲值有「8591網站」、「遊戲內購」、「代儲／拉鑽」和「GASH」四種方法，而7成課金玩家選擇價格較便宜的「代儲／拉鑽」，推測主要原因為價格便宜官方售價許多，但事實上代儲／拉鑽的方式存在著較大的風險，有少數玩家曾經遇過詐騙而上當，因此有網友認為最安全的做法還是購買「GASH點數卡」來儲值，在台灣四大超商（7-11、全家、萊爾富、OK）都可買到，官方也會不定期推出優惠活動。而現在市面上許多手遊，如《新瑪奇》、《新楓之谷》、《艾爾之光》、《跑跑卡丁車》、《爆爆王》、《絕對武力Online》等，都有機會需要「課金」，不少網友也力推GASH儲值點數。 （編輯：王柏文）