打賭「追蹤破3百萬」就隆乳！猛男網紅認了　術後照曝光

哥倫比亞一名網紅柯西歐（Yeferson Cossio）和姊夫羅培茲（Jhoan Lopez）下了個瘋狂的賭注，只要自己的IG追蹤人數突破300萬人，姊夫就要到醫院進行隆乳手術，沒想到消息曝光後粉絲追蹤數竟一舉突破362萬人，柯西歐本人更決定陪同姊夫一起進行隆乳手術，更在自己的社群帳號上貼出手術過程和術後照片，頓時成為熱門話題。

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根據《Infobae》、《每日星報》等外媒報導，這名26歲的哥倫比亞男子柯西歐平常就喜愛在IG上分享平日健身的成果，也常常貼出惡搞親友的影片，而這道賭注公開後，短短兩周他的社群媒體就湧入了大量追蹤，成為當地知名網紅，柯西歐決定「玩更大」，答應陪同願賭服輸的姊夫一起進行隆乳手術，兩人更相約到同間醫院進行診斷諮詢。

▲柯西歐平常就會在IG分享自己的好身材。（圖／翻攝自IG @yefersoncossio）

報導指出，兩人因為認定自身性傾向屬於異性戀，要進行手術前得先經過一連串的測試和心理評估，院方才同意替他們進行手術。柯西歐表示，自己作了這個決定純然是因為好玩，並非為了賺錢或名氣，「我們很瘋狂，而且這只是個玩笑！」，同時在手術過程中直播聊天，粉絲們甚至能夠親眼看到醫師將2個矽膠填充物植入後縫合。

▲柯西歐（左）和姊夫羅培茲（右）手術過後也大方在IG上展露身材。（圖／翻攝自IG @yefersoncossio）

不少網友也敬佩兩人敢玩敢做的風格，紛紛留言鼓勵「雖然看起來瘋狂，但你們真的太勇敢了」、「支持你們！」、「繼續多拍片吧，期待你們未來的更新」，柯西歐也坦言等到自己年紀更大的時候，和其他人說起動隆乳手術的原因時，將會自豪地說「我打了一個賭！」。（編輯：楊智傑）