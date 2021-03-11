NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

打賭「追蹤破3百萬」就隆乳！猛男網紅認了　術後照曝光

編輯中心/綜合報導

2021-03-11 17:28:29

▲（圖／翻攝自IG @yefersoncossio）
▲哥倫比亞一名網紅柯西歐（Yeferson Cossio）和姊夫羅培茲（Jhoan Lopez）因為賭注決定去動隆乳手術，說到做到的風格也讓他們獲得不少粉絲討論和鼓勵。（圖／翻攝自IG @yefersoncossio）
哥倫比亞一名網紅柯西歐（Yeferson Cossio）和姊夫羅培茲（Jhoan Lopez）下了個瘋狂的賭注，只要自己的IG追蹤人數突破300萬人，姊夫就要到醫院進行隆乳手術，沒想到消息曝光後粉絲追蹤數竟一舉突破362萬人，柯西歐本人更決定陪同姊夫一起進行隆乳手術，更在自己的社群帳號上貼出手術過程和術後照片，頓時成為熱門話題。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《Infobae》、《每日星報》等外媒報導，這名26歲的哥倫比亞男子柯西歐平常就喜愛在IG上分享平日健身的成果，也常常貼出惡搞親友的影片，而這道賭注公開後，短短兩周他的社群媒體就湧入了大量追蹤，成為當地知名網紅，柯西歐決定「玩更大」，答應陪同願賭服輸的姊夫一起進行隆乳手術，兩人更相約到同間醫院進行診斷諮詢。
▲（圖／翻攝自IG
▲柯西歐平常就會在IG分享自己的好身材。（圖／翻攝自IG @yefersoncossio）
報導指出，兩人因為認定自身性傾向屬於異性戀，要進行手術前得先經過一連串的測試和心理評估，院方才同意替他們進行手術。柯西歐表示，自己作了這個決定純然是因為好玩，並非為了賺錢或名氣，「我們很瘋狂，而且這只是個玩笑！」，同時在手術過程中直播聊天，粉絲們甚至能夠親眼看到醫師將2個矽膠填充物植入後縫合。
▲（圖／翻攝自IG
▲柯西歐（左）和姊夫羅培茲（右）手術過後也大方在IG上展露身材。（圖／翻攝自IG @yefersoncossio）
不少網友也敬佩兩人敢玩敢做的風格，紛紛留言鼓勵「雖然看起來瘋狂，但你們真的太勇敢了」、「支持你們！」、「繼續多拍片吧，期待你們未來的更新」，柯西歐也坦言等到自己年紀更大的時候，和其他人說起動隆乳手術的原因時，將會自豪地說「我打了一個賭！」。（編輯：楊智傑）
關鍵字

NOW民調中心

全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

繼續作答
近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

繼續作答
無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

王定宇遭爆同居顏若芳，兩人澄清「僅房東房客關係」，您相信嗎？

相信
不相信
9.2%90.8%
2021-03-10-2021-03-16

單車違規激增，北市府想推「單車實名制」，您贊成嗎？

贊成
不贊成
69.6%30.4%
2021-03-09-2021-03-15

帛琉旅遊泡泡團費漲一倍（上看8萬），您還會想去旅遊嗎？

不會
6.61%93.39%
2021-03-08-2021-03-14
即時
推薦閱讀