請假6天被扣1.1萬！「詭異算法」曝光 眾怒：全被扣光光
編輯中心/綜合報導
2021-03-11 18:17:06
出社會開始工作後，難免會遇到不得不請假的狀況。近日，就有網友抱怨，在2月時為了照顧家人，所以跟公司請了6天假，沒想到3月領薪水時，竟只剩1萬4千元，結果向老闆反應後，對方的回應竟是「外面的公司行號都是這樣算的」，讓她相當困惑，貼文一出也引起熱議。
原PO在《Dcard》貼出一張薪資單的照片，並表示2月時為了照護剛出院的家人，所以有跟公司請假，但3月領薪水時，才發現原本2萬5千元的薪水，被扣到只剩1萬4千295元，傻眼的原PO立刻詢問負責薪資的老闆娘，沒想到對方竟說「外面公司行號都是這樣算的，不信可以去查」。從薪資單可以看到，原PO從2月2日起一共上了15天班，中間向公司請了6天的假，而老闆的算法竟是「把她的薪資除以30天，再乘以上班天數」，換算下來上班15天的薪資是1萬2千495元，最後再加上績效獎金1800元，一共是1萬4千295元，比原本的薪水少了快1.1萬元。原PO接著問，2月的薪資是否能用時薪結算，「這樣還比現在的薪水多5000元」，想不到反被老闆娘認為她是想佔便宜，後來經過雙方協調，老闆才願意多付3千元薪水，但這讓她忍不住說「大家出來工作都是為了賺錢，不要因為我這個月不做了，態度就對我這樣吧，是我吃相太難看嗎？」許多網友看完都認為，老闆的算法相當離譜，「不認同老闆跟老闆娘的作法，扣太多了太扯」、「這算法有問題吧，全被扣光光欸」、「傻眼，正職是休假也有薪水的」、「假日薪水去哪了」，不過網友們也不認同原PO的做法，「老闆薪水扣錯就重算重新討論，哪有正職轉工讀算法的道理」、「不認同原PO，憑什麼正職突然轉PT」。另外，也有內行的網友算出原PO真正應領的薪水，「以25000/30=833.33（月薪制不分大小月都是算30天/月）(法規定義），而妳二月份請假六天的話，應該是25000減833.33×6=20000，這才是妳以月薪制應得的薪水」。此外，依據我國勞動基準法第21條規定，「工資由勞雇雙方議定之。但不得低於基本工資。故勞工每月在正常工作時間內所得之工資，不得低於每月基本工資扣除因請假而未發之每日基本工資後之餘額」，勞工若遇到薪資糾紛，可向主管機關或勞工局進行申訴，或撥打1955勞工諮詢申訴專線。（編輯：許智超）