白衣男練習考照騎超順！眾人看「這幕」卻氣炸：下次再來
編輯中心/綜合報導
2021-03-11 23:13:36
許多人在滿18歲之後，都會想考機車駕照，因此會利用時間到監理所加緊練習。近日，就有網友分享，他陪朋友考機車駕照時，卻發現有位考生「沒戴安全帽」就準備進場，讓他相當傻眼，貼文一出，也讓不少網友直呼「先刷下來了啦！」
原PO在《爆廢公社二館》貼出一張照片，並表示「陪人來考駕照時，意外看到台灣最美的風景」，只見前方有位穿白T的考生沒戴安全帽，他也透露，那位考生的安全帽掛前面，進練習場時也沒有戴就這樣騎，而且還騎得很順，讓原PO忍不住虧「想必上路應該也很少戴」。貼文曝光後，網友們也紛紛回應，「還沒考就下次再見了」、「直接被刷掉吧」、「先刷下來了，沒安全帽不能考吧」、「考官：下次再來」、「結果進去沒多久，下禮拜再來」、「記得沒戴帽好像不能考」、「這種人先刷掉吧，還考駕照勒」、「又拿炸雞來跟考官換駕照」。另外，也有不少人開玩笑說，「這種就是任性，連考駕照都不戴的」、「他去考駕照已經是對這個社會最大的讓步了」、「戴安全帽可能就不會騎了」、「考照的時候看到這種，基本上9成都會過，至少無照騎一段時間了」，甚至還有眼尖的網友發現，「仔細看，前面的考生也沒有戴安全帽」。（編輯：許智超）