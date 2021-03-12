退化性關節炎可以運動？ 醫：幫助控制疾病
健康醫療網
2021-03-12 08:31:00
【健康醫療網／記者黃心瑩報導】退化性關節炎的患者，因為關節處軟骨的退化、磨損，造成活動上容易疼痛、甚至關節變形，進而抗拒太大動作，更遑論運動。新北市立土城醫院復健科醫師蔡育霖表示，儘管疼痛和功能受限，會給關節炎患者帶來挑戰，但定期運動對於控制這些疾病相當重要。當身體活動減少和疾病出現，與相同年齡和性別的健康個體相比，患有關節炎的個體更容易出現肌肉萎縮和體重超重。
運動改善肌力 減輕疼痛與關節僵硬有許多研究指出，運動可保持或改善肌力和攝氧量，從而最大程度地減少或防止功能下降，蔡育霖醫師提到，還能減輕疼痛和關節僵硬，同時有助於控制體重，減少合併症，例如心血管疾病，第二型糖尿病，代謝症候群和骨質疏鬆症，並改善心理健康和生活品質。關節炎患者運動前 應請醫師評估關節炎患者欲運動前，應諮詢醫師建議並測試。蔡育霖醫師表示，於關節發炎、腫脹、疼痛時，禁止進行高強度運動，可以輕輕移動關節；急性發炎時也不宜進行運動測試；使用自行車腿部測試或手部測試痛苦較少，並可更好地評估心肺功能。測試前應暖身，並於過程中監控疼痛指數。肌肉力量與耐力可使用標準流程測量，但疼痛可能會影響關節的肌肉收縮。錯誤迷思：運動加劇疼痛與損傷許多人會認為，運動會加劇關節損傷、疼痛、疲勞，尤其負重運動更是萬萬不能。蔡育霖醫師強調，這是錯誤迷思，運動不僅安全，研究也指出可以減輕疼痛、疲勞、發炎和疾病病程。關節炎患者應以漸進方式增進運動強度與運動量。運動處方與健康成年人一致，內容可考慮患者的偏好，以提高對於運動接受度與持續性。虛弱、嚴重患者 可先短時間有氧運動適應有氧運動的目的為在不痛的情況下改善心肺功能，但非常虛弱或是關節受限患者，長期連續進行較困難，應先短時間適應。蔡育霖醫師分享，美國運動醫學會的運動測試與運動處方指引提到，沒有明確證據表示關節炎患者不能從事高強度運動，但患者通常肌力與心肺功能較弱，因此進行高強度運動前應仔細評估。阻力訓練改善疼痛 伸展運動增加活動範圍阻力訓練可提高肌力與耐力，也可改善、減輕疼痛。指引中也提到，伸展運動的柔韌性訓練，可以增加運動範圍和避免關節的負面影響。關節炎患者應在一天中最不疼痛時進行訓練，運動前應充分熱身，後也應收操，都可幫助減輕疼痛。蔡育霖醫師提醒，在進行不熟悉運動時，肌肉關節會出現微量不適，是正常的，不代表關節會受損，運動後2至3天也可能出現延遲的肌肉酸痛，千萬不要因此卻步，運動的好處超乎想像。資料來源：健康醫療網 退化性關節炎可以運動？ 醫：幫助控制疾病健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊