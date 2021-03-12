一進女友家嚇死！床上「8張臉」冷盯 他傻：這樣怎麼睡
編輯中心/綜合報導
2021-03-12 16:19:56
男女雙方交往久了，都有機會到對方家裡拜訪，看看彼此生活上最真實的一面，有時可能會被對方私底下的生活習慣給嚇到，但其實這也是增進感情的必經過程。就有位男網友透露，自己一去女家「一開門差點被嚇死！」床鋪上方掛著死白「8張臉」冷盯著你瞧，真的是看得心底發寒，讓他直呼「誰來關心我的心理陰影面積？」
有位男網友在臉書社團《爆怨公社》發文，透露自己女友是面膜控，平常泡澡敷面膜、整理房間敷面膜、晾衣服敷面膜，「只要在家就是各種敷」。最近更是愛上一款面膜，說什麼敷完都一定要留紙，不想浪費。結果原PO一進女友家，就看到如此驚人畫面。從原PO分享的照片可以看見，女友本人躺在床上滑手機臉上正敷著面膜，但嚇人的是床鋪上方也用衣架掛起晾著8張面膜，視覺效果說有多詭異就有多詭異。原PO直呼「一開門差點被嚇死！誰來關心我的心理陰影面積？害怕啊～床就在正下方，這是要怎麼睡？這房間頓時變得好擁擠...」笑翻的網友紛紛在底下留言回覆說，「笑得你心裏發寒」、「交一個女友，送十個女友唷」、「不覺得很有宮崎駿的感覺嗎」、「影分身術」、「窗戶旁的每一張臉都在為你微笑，笑的你心裡發寒」、「半夜回家開門，如果面膜含有螢光劑會更可怕」、「天天都是萬聖節」。原PO隨後也補充，女友澄清留面膜布是為了可以擦擦廚房污垢，擦擦地板之類的，並非再用來敷臉。原PO也笑稱自己「已經被罰回家跪算盤」，讓人不禁莞爾。（編輯：倪浩軒）