最近狂搭高鐵！「尷尬原因」曝 乘客全秒懂：客運我來啦
編輯中心/綜合報導
2021-03-13 14:52:55
台灣大眾運輸工具眾多，有不少人利用其高鐵、客運、火車南北往來返鄉，而想要節省時間的人通常都會選擇高鐵，不過由於票價比較貴，不少學生都會以學生證購買優惠票，搶到5折、7折的票。近日，就有網友討論「有人最近返鄉也都搭高鐵嗎？」貼文引發熱議。
原PO在「高鐵資訊交流區」貼文指出「最近要回家真的都搭高鐵，因為我想珍惜還有五折票的時光，因為再過十天就要出示在學證明啦，可是六月就要畢業了，只差兩個多月還要去申請在學證明真的麻煩，懶得去弄」。「下下週最後一次搭五折的高鐵票了嗚嗚，要回去掃墓，就當作提前畢業不能享有學生優惠就好，反正四五月也沒什麼事不用回南部，有沒有人跟我一樣卡在這尷尬時期的，一起投入客運的懷抱吧XD」。貼文一出，網友紛紛回應「我也是，超尷尬的，都剩下兩個多月還要去申請在學證明」、「秒懂哈哈，322開始就要出示在學證明了」、「學生證有蓋章不就好了，還是你學生證也不見了XD」、「南部同學一直在吵這件事，對大四生來說，除了上課真的懶得再跑學校去申請在學證明」、「我也是哈哈，沒五折票我就要喊客運我來啦XD不然返鄉太貴了」。事實上，原PO所提及的，就是高鐵最新規定，由於目前有多所學校的學生證與悠遊卡或一卡通結合，且於學生畢業後無法回收，導致難以辨識在學學生身份，因此修改大學生優惠身分證明規定，自今年3月22日起，若學生證為「無註冊章或免蓋註冊章者」，一律都需出示蓋有就讀學校章戳「在學證明」正本，才可使用大學生優惠。（編輯：張嘉哲）