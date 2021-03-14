買麥當勞拿「神秘金卡」！她曝照片　內行暴動了：超想要

連鎖速食店麥當勞不僅餐點深受台人喜愛，並不定時推出新產品，也有推出了像「甜心卡」、「點點卡」以及「麥當勞報報APP」等優惠供民眾使用，不過，就有一名女網友分享一張「神秘金卡」，貼文一出，內行全暴動了。

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該名女網友12日在社群平台《Dcard》上以「麥當勞特製點點卡」為題發文，表示她會有這張「神秘金卡」是姊姊的朋友送給姊姊，姊姊再轉送給她的，但也因為她第一次看到，所以不曉得該怎麼使用。

▲女網友PO出姊姊送她的麥當勞「神秘金卡」。（圖／翻攝自《Dcard》）

貼文一出，有網友解答原PO的疑惑，「在每個麥當勞門市都能儲值，消費可以拿這張出來扣款，10塊一點，累積到的點數可以免費換餐點 （只有他們列出來的品項可以換，拿出卡片跟他們說要用點數換什麼再逼卡就好了，免錢啦但你點數要夠），它就像悠遊卡要儲值進去再逼卡扣款，透過使用它消費才可以累積點數，建議你下載『麥當勞報報』這個程式，可以綁定點點卡看消費紀錄、餘額和點數有多少（如圖），還能每天抽優惠卷」。

另外，也有內行網友表示，「是金卡餒！總公司的才會有，服務員看到你拿這張卡態度會好上加好，哈哈哈」、「聽說是公司高層的人才會有大麥克金卡，我們店經理的是紫色而已，最屌就金色欸，好羨慕」、「通常有這種卡的就比較高階，像經理，當初給他們的時候裡面好像是有多少錢、還多少點，但我認識有這種卡的通常比較低調，還是用一般的點點卡，大概就是不想太炫耀吧，所以才能做到高階主管」、「哇，好想要」、「歐天阿，是金卡！」。（編輯：郭佩蓉）