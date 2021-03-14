年終領不到1個月！男心寒提離職 老闆反噹：公司虧7百萬
編輯中心/綜合報導
2021-03-14 16:57:40
工作一整年，多數公司都會給予年終獎金，慰勞員工辛勞。不過就有網友感慨，自己的今年領到的年終不到一個月，心灰意冷決定在近期提出離職，沒想到老闆竟然反噹「公司虧7百萬」，完整遭遇曝光也掀起眾人譁然。
一名網友在臉書《爆怨公社》上訴苦，「我的是月薪3萬5，今年年終領2萬4。而2月上班天數少，公司就按照無薪半薪的算法，我全勤只領到2萬9」。遭受如此對待也讓原PO心寒，決定在近期提出離職，沒想到老闆收到辭呈後，反倒開口大罵「公司去年虧損七百萬耶！」聽完這回應也讓原PO傻眼直呼「每年都在喊虧錢，也不見公司倒閉，只叫員工認真工作別想討錢，但老闆全家可勞動人口都窩在公司沒人出去工作，後來算算，現場人員5個薪資每月頂多10幾萬，辦公室的肥貓都皇親國戚，全領高薪的話，工廠收入都不算要虧到700萬也不容易，只能讚嘆老闆本夠厚，都做功德虧錢養我們這些員工」。完整遭遇曝光後，也立刻引發全場網友感嘆「不共體時艱，老闆的第三台跑車怎麼買」、「家族企業就是這樣，不用意外」、「每個老闆每天都說公司沒賺錢賠錢！薪水還常算錯少給，離開才是真的」、「賺不夠花的都算虧錢啦」、「每年虧錢，親戚越請越多」。（編輯：潘毅）