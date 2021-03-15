IKEA敦北店將熄燈！這2地網友「轟炸粉專」求進駐：拜託

台北IKEA敦北店正式對外宣布，將在4月26日停止營業，而消息傳出後，也讓許多網友紛紛湧入其粉專留言，表示相當不捨，不過，除了多數在地台北的網友們感到惋惜以外，「台南」與「新竹」的網友卻也瘋狂洗版，希望IKEA能夠到這兩個地方設點。

我是廣告 請繼續往下閱讀

IKEA敦北店於昨（14）日在官方粉絲團宣布讓人難以置信的消息，表示陪伴台人23年，同時也是在台歷史最久的「IKEA敦北店」即將在4月26日正式走入歷史，「敦北店是許多人和IKEA相遇的起點，一起走過學生時期、租屋搬家、結婚買房、迎接新生命等重要的人生階段，誠摯邀請大家在倒數階段，找個時間再來敦北店回味這23年的精彩吧」。

▲IKEA敦北店宣布將於4/26收攤。（圖／翻攝IKEA官網）

網友們除了留言表達不捨，卻也有許多網友留言，希望IKEA可以進駐到自己所居住的縣市，而其中又以「新竹」和「台南」最多，「新竹先，台南必須後面」、「推新竹市！」、「拜託新竹優先」、「新竹需要一間！蓋哪都可以」、「新竹到底要不要開啊？ 竹北提貨店真的不夠啦…」、「新竹市歡迎來設點」。

而台南的網友也紛紛留言，「唯一支持台南先」、「我們台南每一塊空地都是為了ikea做準備」、「台南人等IKEA等的心很累」、「台南起飛了，你們都還沒來」、「台南歡迎你」、「我就說什麼時候要來台南展店？」、「來台南就不會收了，快來」。

據了解，包含敦北店在內，目前IKEA在台灣有新店店、新莊店、桃園店、台中店、高雄店，總計6家分店。然而去年在桃園青埔高鐵站的新桃園店開幕，原本位於武陵高中對面的桃園店也宣布收攤，此次IKEA敦北店宣布熄燈，不免讓人猜測可能將由內湖店接班。（編輯：郭佩蓉）