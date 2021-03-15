日男有比台男好？她提「3致命缺點」　網認了：真心不騙

不少單身男女都希望能趕快找到喜歡且各方面都適合自己的另一半，不過，就有女網友不解「日本男生有比台灣男生好嗎」，並提出3個致命缺點，分別為髮型、服裝和長相，貼文一出，引起熱議。

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該名女網友在PTT以「大家覺得日男真的有比台男好嗎」為題發文，表示有篇文章在嫌棄台灣男生太土，讓她覺得很納悶，因為她也很看不懂日本男生，「到底為什麼髮型20年不變啊？還是高層次、鬢角，抓得亂七八糟，這不是20年前傑尼斯頭嗎」？

原PO也提到，對比日本男生的髮型，台灣男生的油頭、小呆瓜頭就清爽的多，至於「服裝」部分，她認為日本上班族就清一色穿著西裝，「去日本玩只覺得是一群複製人大軍，但是身材很乾扁」，而「長相」對原PO來說也不太行，「我只覺得眉毛細到很噁心，大家覺得日男真的有比台男好嗎」？

▲有網友不解「日男真的有比台男好嗎」，並提出3個致命缺點，貼文一出，引起熱議。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

不過也有網友表示，「完全不覺得，台男比日男好相處太多了，真心不騙」、「日本社會很多大男人主義，女人地位比男人低。台女嫁去日本受得了嗎？」、「完全不覺得，超討厭日系瀏海瘦弱花美男，台男（不包括仇女廢宅）亞洲第一」、「日本人很會做表面功夫，台灣人相對就隨性很多」、「真心覺得近年台灣比日本好」。

另外，也有網友分享真實經歷，「我的日本人設計師嫁台男，她說台男在體貼、理解跟負責上勝日男」、「之前因為一些緣故在學校認識蠻多日男，我覺得日男很極端，相處起來感覺多都蠻自卑的，在課堂或團體都畏畏縮縮；但也有遇過散發些微自大、個性是較完美主義的日男。或許因為讀空氣的文化不同？造型／穿搭上就別說啦，日男來台灣著半學期就也是拖鞋短褲出門了，但很有趣的是頭髮都還是會抓。過去與日男們相處的經驗，真的覺得日男好壓抑。都二十好幾了，買杯珍珠奶茶都不敢買，因為台灣店員會問要不要調整甜度冰塊，日男怕自己中文講得差影響到點餐速度，明明想喝又害怕，最後就放棄點餐」。（編輯：郭佩蓉）