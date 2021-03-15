8歲女兒「房間裝監視器」！躲死角睡覺畫面曝 眾崩潰了
編輯中心/綜合報導
2021-03-15 13:28:19
小孩到達一定歲數的時候，並不會再與爸媽共睡一間房，但父母也因為小孩還在學習自我管理階段，因而不放心讓孩子一人獨處。近日，就有網友分享自己在8歲女兒的房間裝了監視器，沒想到卻引發廣大迴響。
原PO在「爆廢公社」貼文指出「我女兒目前8歲，剛擁有自己的房間，我跟老婆商量要在房間內裝監視器，本意就是要提醒孩子要吃飯、吃點心、時間到了要睡覺，起初也覺得不太好，但想到女兒之前手機都玩一整天，最後還是點頭答應安裝」。「13號的時候看監視器發現找不到女兒，試圖就了好幾聲，才發現女兒躲在死角睡覺」原PO表示「真的看了哭笑不得，馬上叫她睡覺要到床上睡」貼文一出，網友紛紛回應「這樣小孩能學什麼？還是有人盯著他啊」、「裝監視器也太扯，8歲了欸」、「都在同屋是有啥好裝監視器的，誇張」、「我爸媽這樣我真的寧願躲在角落睡」、「很可怕，8歲很懂事了吧」。不過，也有不少人認為「小孩是你們在養嗎？鍵盤酸民也太多」、「一堆人說8歲夠大了，請問是多大？能承擔任何責任了嗎？難道要等出事才來怪父母沒管嗎」、「初衷沒錯就好啊，又不是要時時刻刻監視她」；對於網友爭論不休，原PO則出面緩頰「我們夫妻忙於工作，無法時時陪伴在小孩身邊，所以太太才裝居家監視器，以便需要找人時再打開鏡頭，而非24小時都開著監視女兒」。（編輯：張嘉哲）