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上課聽到4秒怪聲！女老師喊「快跑」救全校202人：太機靈

編輯中心/綜合報導

2021-03-15 15:50:58

▲大陸一名女老師上課時聽到怪聲，立刻叫孩童快點跑。（圖／中國之聲）
▲大陸一名女老師上課時聽到怪聲，立刻叫孩童快點跑。（圖／翻攝中國之聲）
人活著的時候，下一秒會發生什麼事情都不曉得，但有時機靈的反應，反而能逃過一場死劫。近日，一名小學女老師在上課時，突然聽到「怪聲」持續三、四秒，沒想到她當機立斷做出「一舉動」，竟然救了全校202人。
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據《中國之聲》報導，大陸廣西一間學校在3月4日早上8點，一名叫盧金條的女老師帶著學生們進行晨讀，突然聽到一陣「轟隆隆」的怪聲，她驚覺聲音是從靠山邊的窗戶傳來，大約持續了三、四秒之久，女老師察覺不太對勁，立刻朝著學生們大喊「孩子們！站起來！跑出去！往外跑！快點！」
隨後，盧金條話才剛落，一塊超巨大的石頭就壓斷圍牆內的大樹，狠狠砸進教室內，導致後排的2張課桌椅被撞得稀巴爛，隨後等待全班學生都逃出後，盧金條再衝回辦公室拿自製的「鈴鐺」開始猛搖，向全校發出警報，請求隔壁班老師協助疏散同學，最後，全校202名師生僅花50秒就全部撤到空曠地，沒有人員傷亡。
▲原來女老師聽到的聲音是學校後方山坡滾下來的落石，疏散沒多久，落石就砸進教室。（圖／翻攝中國之聲）
▲原來女老師聽到的聲音是學校後方山坡滾下來的落石，疏散沒多久，落石就砸進教室。（圖／翻攝中國之聲）
事情發生後，當地部門的工作人員也趕到現場查看表示「此次地質災害屬於岩石崩塌，具有一定的不可預見性，對於女老師的反應快速機靈，值得讚揚，如果岩石是砸穿建築的樑柱，後果不堪設想」。盧金條事後也接受媒體訪問提到「我當時也很緊張與害怕，但我怕我多考慮一秒，坐在後排的孩子就會有生命危險，危急時刻，他們需要我的保護，首先我自己不能亂了陣腳」。（編輯：張嘉哲）
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