帥氣鮮肉「全貸84期」爽買BMW百萬重機！網傻眼：真厲害

不少男生心中都懷有一個「百萬重機夢」，但礙於收入、生活開銷等種種因素，多數人都無法實現夢想，不過台中一家機車行日前也PO出一張照片，文內感謝著一名桃園年輕帥哥「全貸月付84期」買下BMW S1000RR重機，照片一出，也立刻掀起熱議。

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臉書粉專《兆豐車業》於本月11日PO出一張照片，照片內身穿黑色衣服的帥氣小鮮肉站在BMW百萬重機後，就算戴上口罩，也遮不住他靦腆的笑容及興奮的神情。而店家也在貼文內表示，「年輕氣盛，百萬重機不是夢！全額貸超低月付84期，感謝桃園人購買」！

▲臉書粉專《兆豐車業》於本月11日發文。（圖／翻攝自《兆豐車業》）

▲一名身穿黑衣的男子「全貸月付84期」買下BMW S1000RR重機，照片一出，立刻掀起熱議。（圖／翻攝自《兆豐車業》）

但還是有網友覺得該名男子很有勇氣，沒有什麼好酸的，「怎麼一堆酸民，年輕就是會衝動，圓夢哪裡不好」、「請問大家是根據哪點，去斷定這個人貸得起，養不起？小弟很好奇想請教各位，怎麼好像都是他的好朋友，都很斷定這個人養不起會害死自己，祝福很難嗎，為什麼總是要酸言酸語」、「加油，給自己壓力，就是成長的階段」、「人家開心就好了…怎那麼多人在嘴啊。至少人家憑本事辦百萬重機全額貸84期欸，不偷不搶只為一個夢想，這很好啊，又不是用到我們的錢」。（編輯：郭佩蓉）