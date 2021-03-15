帥氣鮮肉「全貸84期」爽買BMW百萬重機！網傻眼：真厲害

不少男生心中都懷有一個「百萬重機夢」，但礙於收入、生活開銷等種種因素，多數人都無法實現夢想，不過台中一家機車行日前也PO出一張照片，文內感謝著一名桃園年輕帥哥「全貸月付84期」買下BMW S1000RR重機，照片一出，也立刻掀起熱議。
臉書粉專《兆豐車業》於本月11日PO出一張照片，照片內身穿黑色衣服的帥氣小鮮肉站在BMW百萬重機後，就算戴上口罩，也遮不住他靦腆的笑容及興奮的神情。而店家也在貼文內表示，「年輕氣盛，百萬重機不是夢！全額貸超低月付84期，感謝桃園人購買」！貼文一出，立刻掀起熱議，「7年…年輕真好」、「車貸當房貸在背的男人」、「人不輕狂枉少年」、「貸貸相傳」、「人因夢想而偉貸」、「分期還沒繳完應該會先賣二手吧」、「84期 … 每天騎也不是，偶爾騎也不是 …」、「會想分那麼多期的人根本沒能力後續的養車花費吧，年輕人終究是年輕人」、「7年，哈哈哈哈，小朋友，英雄出少年」。也有網友很傻眼，紛紛表示，「84期...去定期定額買ETF比較實在」、「這壓力山大…」、「放款的人心臟比較大顆」、「保險保高一點，然後開放日租」、「是不是前2年都在繳利息」、「87期應該是最高，不能再更高了」、「這個7年我應該會拿來買儲蓄險或者醫療險」、「沒那個屁股，還要吃瀉藥，百萬重機都要分84期買，就代表你根本沒有那個能力騎這台車，賠了7年光陰，就為了一台不保值的車，現在年輕人也是很厲害」。
但還是有網友覺得該名男子很有勇氣，沒有什麼好酸的，「怎麼一堆酸民，年輕就是會衝動，圓夢哪裡不好」、「請問大家是根據哪點，去斷定這個人貸得起，養不起？小弟很好奇想請教各位，怎麼好像都是他的好朋友，都很斷定這個人養不起會害死自己，祝福很難嗎，為什麼總是要酸言酸語」、「加油，給自己壓力，就是成長的階段」、「人家開心就好了…怎那麼多人在嘴啊。至少人家憑本事辦百萬重機全額貸84期欸，不偷不搶只為一個夢想，這很好啊，又不是用到我們的錢」。（編輯：郭佩蓉）