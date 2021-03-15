顏若芳為同居疑雲致歉！民眾黨抱屈：為何只有女方檢討
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-15 20:49:11｜2021-03-15 20:50:03
已婚的民進黨立委王定宇日前遭週刊踢爆，與同黨發言人顏若芳疑似同居。王定宇今（15）日終於回應同居議題，都堅稱他的太太、家人都知情，並說月租8000元的房租很貴。顏若芳晚間透過臉書表示，房子不再外租，也暫不擔任對外發言工作。對此，同為女性的台灣民眾黨發言人楊寶禎為顏若芳叫屈，「引發爭議後，要檢討的、要負責的，難道只有女方？」
楊寶禎表示，事發之後男方還可以若無其事地繼續發臉書、視訊上政論節目、進行公開視訊會議、到立院委員會質詢，還能雲淡風輕、臉不紅氣不喘地受訪，「嫌八千元房租太貴，女方情何以堪。」楊寶禎質疑，如今只留女方自責，暫時放棄原本的發言工作，這合理嗎？王定宇都不用負責嗎？她呼籲為過去為女權發聲的民進黨不分區立委范雲、民進黨婦女部該出來說話。王定宇今日上午在外交及國防委員會二度受訪，他都強調跟顏若芳是房東與房客間的關係，持續大約4、5個月，太太從一開始就知情。王定宇表示他選過好幾個地點，顏若芳家只是其中一個，至於未來不租顏宅後要住哪，他表示會繼續尋覓。神隱近一周後，顏若芳也在臉書發文，為了私事造成公眾資源浪費而道歉，除了強調房子不會再出租之外，並表示暫時不會進行對外發言的工作。